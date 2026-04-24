Burkina Faso: 22e édition de la SNC - Les représentants du Goulmou et de la Sirba prêts à tout rafler

La 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) s'ouvre, demain samedi 25 avril 2026, à Bobo-Dioulasso. Fort d'un effectif de plus d'une centaine de participants, le monde culturel des régions du Goulmou et de la Sirba affiche de grandes ambitions dans plusieurs disciplines, notamment l'art du spectacle, l'art culinaire, la lutte traditionnelle et le tir à l'arc.

Revigorés par leurs performances honorables lors des précédentes éditions de la Semaine nationale de la culture (SNC), où ils ont décroché plusieurs distinctions majeures, les candidats des régions du Goulmou et de la Sirba entendent hausser davantage le niveau à la 22e édition de la biennale de la culture burkinabè, prévue du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso. En art du spectacle, particulière- ment en danse traditionnelle, les troupes Yem- pabou et Nabonswendé de Tibga nourrissent l'espoir

de s'adjuger les premières places. Classée troisième à la précédente édition, la troupe Nabonswendé ambitionne de faire mieux cette année. « Nous nous sommes bien préparés pour cela», a assuré son encadreur, Etienne Nata- ma. Dans la même catégorie, le centre culturel Yankadiy, l'Association Gédéon, la troupe Tin Todi Yaba et l'orchestre Djelimangou prendront part à la compétition.

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Pour Timothée Tindano, promoteur de l'Association Gédéon, qui participe pour la première fois à la SNC, l'objectif est clair : marquer les esprits en revenant à la maison avec un trophée. « Pour cela, nous avons intensifié les répétitions ces dernières semaines afin d'être à la hauteur de l'évène- ment », a-t-il confié. Dans les disciplines individuelles, Lamourdia Lompo défendra les couleurs de l'Est en slam, tandis que la cantatrice Balkima Namoano sera en lice dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle.

En art culinaire, quatre candidates mettront en valeur le patrimoine gastronomique du terroir. Il s'agit de Martine Djingri Djibougou (plat léger), (boisson locale), Ephrata Madiega (plat lourd) et Sephora Haro (dessert).

« La discipline et la rigueur, les clés »

En ce qui concerne la lutte traditionnelle/poules jeune et adulte, 31 lutteurs, conduits par Issouf Gnamou et Amidou Sondé, vont effectuer le dé- placement de la ville de Sya avec l'ambition de dé- fier tout adversaire dans l'arène. Les résultats engrangés lors d es dernières compétitions nationales renforcent cet optimisme.

« Aux jeux nationaux de la relève sportive, le Gourma s'est illustré en terminant premier chez les jeunes filles et finaliste chez les jeunes garçons. Plus récemment, au championnat national, nos 12 lutteurs ont remporté 10 médailles », a rappelé l'en- cadreur Issouf Gnamou. Dans la catégorie tir à l'arc, enfin, Larba Signandé, Batcheba Tindano, Djingri Louabou et Dimanchi Nadinga sont les quatre candidats à la conquête du trophée.

Malgré des contraintes d'ordre financier et sécuritaire, les acteurs culturels restent déterminés. Le directeur provincial chargé de la culture du Gourma, Hamado Nako, a rassuré que des dispositions ont été prises pour accompagner les participants. « Tout est mis en oeuvre pour permettre à nos représentants de compétir dans de bonnes conditions. Nous les exhortons à faire preuve de discipline et de rigueur afin d'honorer le Goulmou et la Sirba », a-t-il indiqué.