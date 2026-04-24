Afrique: Paix et sécurité en Afrique - Entre optimisme diplomatique et projets industriels

La vision New Africa Génération salue un nouveau virage dans la diplomatie africaine.

Présent au nom de NGA qui est association africaine regroupant plus de 40 étudiants et jeunes actifs issus de plus de 30 pays africains, membres d'universités et grandes écoles comme Oxford, NYU, Sciences Po, l'ESSEC ou Boston University. Corentin Palasi a exprimé son enthousiasme et celui de l'organisation qu'il co-préside. Pour lui cette dixième édition du forum de Dakar pour la paix et la sécurité marque « un tournant dans la diplomatie continentale.

Entre optimisme diplomatique et projets industriels, la jeunesse africaine d'élite dessine les contours d'une nouvelle influence ».La présence autour d'une même table du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye aux côtés de ses homologues mauritanien et sierra-léonais, ainsi que de ministres du Mali et du Niger, constitue un message de souveraineté fort et ce rassemblement prouve la capacité de l'Afrique de l'Ouest à construire ses propres espaces de dialogue, dépassant le cadre du simple protocole pour instaurer des « relations sincères et optimistes » entre les délégations.

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Déjà présente en Afrique de l'Est dans des projets industrielles structurants en Éthiopie, qui illustrent la capacité à transformer les relations diplomatiques en résultats économiques tangibles. Le co- président de NAG se dit conforté dans l'idée que le Sénégal demeure un point stratégique de la diplomatie sous-régionale et africaine et ambitionne de s'y déployer . . «

Pour NAG, le Sénégal est une priorité. Nous avons déjà de très bonne relation avec l'ambassade du Senegal à Paris mais il me fallait venir sur place. Je suis présent à Dakar pour neuf semaines afin de développer nos relations avec les institutions publiques, les entreprises, les ONG, les étudiants et les représentations diplomatiques étrangères. Ce forum nous a permis de croiser des étudiants, des membres de corps d'État et des représentants de plusieurs nations, exactement le type de rencontres qui font avancer notre mission » a dit Corentin Palasi.

Avec son organisation dont les missions consistent à renforcer la diplomatie indirecte entre l'Afrique et l'Europe, attirer les investissements stratégiques et développer les relations commerciales intra-africaines, il compte déjà recruter des étudiants et jeunes actifs sénégalais de haut niveau pour rejoindre le réseau NAG et identifier des opportunités de collaboration avec des institutions locales sur des projets à forte valeur ajoutée. « La génération africaine qui était présente à Diamniadio ces deux jours ne demande pas sa place. Elle la prend » a-t-il souligné.