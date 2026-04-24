Sénégal: Diourbel / dissémination du rapport ITIE 2024 - Plus de 2 milliards de contribution du secteur extractif dans la région

Un atelier de partage a été diligenté sur le rapport 2024 du comité national ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal) pour décliner la contribution du secteur extractif dans le budget de l'Etat. Cette rencontre a permis de mettre en place une antenne régionale dirigée par Malick Ciré Sy de la société civile.

La dissémination du rapport ITIE 2024 organisée par la Coalition Publiez ce que vous payez en partenariat avec le comité national (ITIE Sénégal) et le comité de suivi du contenu local s'est déroulée hier, jeudi, à la gouvernance. Il s'agit de décliner la contribution du secteur extractif dans la région de Diourbel. Cheikh Tidiane Cissé, vice-président de la coalition nationale Publiez ce que vous payez explique : "le secteur extractif a contribué à hauteur de 456 milliards au niveau national et au niveau de la région de Diourbel, nous avons identifié plus de 2 milliards 629 millions comme contribution du secteur extractif en terme de paiements sociaux, en terme de contribution et d'impôts dans la région de Diourbel. C'est un exercice de recevabilité qui est porté par la coalition nationale Publiez ce que vous payez. C'est une première dans la région de Diourbel".

Le vice-président de la coalition nationale Publiez ce que vous payez lance un appel à tous les acteurs afin de s'approprier de ces chiffres et de voir les disparités pour pouvoir challenger les entreprises minières et pour que les populations puissent trouver le bien-être recherché dans cette oeuvre. L'objectif principal de la coalition, dit-il, « c'est de travailler à ce que les ressources titrées de ces exploitations soient bénéfiques pour les populations. La coalition vient d'installer son antenne régionale. Il y a deux sortes de dépenses sociales que sont les dépenses obligatoires et les dépenses sociales. En ce qui concerne les dépenses obligatoires, les chiffres sont retracés et rétractables pour que les entités indépendantes fassent l'exercice de conciliation de ces données au niveau des registres financiers et au niveau des services en charge de la collecte. Ce sont des données exactes et claires ».

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Et de rappeler que « le défi pour nous est que nous avons des chiffres qui sont avancés et qui sont contestes par les acteurs. L'exercice nous donne l'opportunité d'aller plus loin, de voir comment institutionnaliser les dépenses obligatoires volontaires ». Pour Massaer Ndiaye du collectif des impactés de la mine de Gadde Bissik, dans le département de Bambey, le phosphate est exploité depuis 2016 par la société Baobab Mining corporation and chemical corporation (BMCC). On a l'espoir que des changements pourront être apportés. Au sortir de cette rencontre, il y aura des améliorations par rapport aux retombées de cette exploitation qui est la principale société dans la région de Diourbel. Toutefois, il dénonce l'absence des maires des communes de Gawane et de Baba Garage où se trouve cette mine de phosphates.