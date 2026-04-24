Tchad: MSF alerte sur une double épidémie de rougeole et de méningite dans l'est du pays

communiqué de presse

Alors que des milliers de personnes fuyant la guerre au Soudan se réfugient dans l'est du Tchad, les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) font face à une double épidémie de rougeole et de méningite C, malgré des campagnes de vaccination d'urgence de grande ampleur. Depuis janvier 2026, plus de 1 500 patients ont été admis dans les unités d'isolement de MSF, en coordination avec le ministère de la Santé.

À Adré, ville frontalière du Soudan, la situation se dégrade rapidement : les cas de méningite sont passés de 18 en janvier à 212 entre mars et avril. Parmi les patients pris en charge, 25 enfants sont décédés, soit un taux de létalité proche de 12 %. En parallèle, la rougeole progresse fortement, de 16 cas en janvier à 371 en mars, avec déjà 161 cas recensés au cours des deux premières semaines d'avril. Face à l'afflux de patients, MSF a triplé ses capacités d'isolement pédiatrique pour la rougeole (de 5 à 15 lits) et installé une tente de 30 lits pour la prise en charge de la méningite.

« Chaque jour, nous prenons en charge des enfants atteints de formes graves de rougeole, souvent compliquées par des pneumonies nécessitant une hospitalisation urgente. Dans le même temps, les lits dédiés à la méningite sont presque tous occupés, ce qui limite la prise en charge d'autres pathologies », explique Isabelle Kavira, responsable des activités médicales de MSF à Adré.

En réponse à ces épidémies, le ministère de la Santé, avec le soutien de MSF, a mené plusieurs campagnes de vaccination d'urgence :

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À Adré, plus de 95 500 enfants ont été vaccinés contre la rougeole et 337 800 personnes contre la méningite ;

Dans le camp d'Aboutengué, 62 500 personnes ont été vaccinées contre la méningite en avril ;

À Metché, plus de 26 000 personnes ont reçu un vaccin contre la rougeole et la méningite depuis la mi-avril ;

Dans la province du Sila, plus de 113 000 enfants ont également été vaccinés en 15 jours pour contenir une épidémie de rougeole.

Malgré ces efforts, la situation reste critique : sans renforcement durable de la vaccination de routine, près d'un enfant sur dix atteint de méningite à Adré risque de mourir. Les campagnes de riposte ne suffisent pas. MSF alerte sur l'urgence de renforcer la vaccination de routine au niveau des soins de santé primaires, notamment en déployant des équipes mobiles depuis les centres de santé vers les zones alentour.

Car la crise est aggravée par l'arrivée continue de familles fuyant la guerre au Soudan, où des épidémies de rougeole et de méningite sont en cours. En avril 2026, près de 926 000 personnes étaient recensées dans l'est du pays, accentuant la pression sur des services de santé déjà fragiles. Dans les camps de réfugiés surpeuplés, où l'accès à l'eau, aux soins et à une alimentation suffisante reste limité, les maladies se propagent plus rapidement et les formes graves se multiplient, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans.