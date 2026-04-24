Angola: Soeur Idalina Mareco - La visite de Léon XIV, signe de la proximité de Dieu

Luanda — « Ce furent des journées intenses, pleines de joie, de foi et d'enthousiasme pour nous tous », raconte à l'Agence Fides Soeur Idalina Mareco delle, des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) - Salésiennes de Don Bosco -, à l'issue de la visite du Souverain Pontife dans quatre pays africains, qui s'est achevée hier, le 23 avril.

« Un signe de la proximité de Dieu envers notre peuple angolais affligé par les souffrances, la faim, les injustices, les inégalités sociales et le chômage. Le Saint-Père connaît le cri de douleur du peuple, mais il reconnaît aussi ses richesses humaines et ses ressources. Dans tous ses messages, il a rappelé ces ressources, il a encouragé l'espoir, la paix et la réconciliation. Nous avions tous besoin de ces moments qui nous ont rendus plus frères, unis en communion autour du Vicaire du Christ », souligne Soeur Mareco, engagée dans la province de Luanda.

« Ensemble, vous pouvez faire de l'Angola un projet d'espoir. L'Église catholique, dont je sais que vous appréciez grandement le service rendu au pays, souhaite être le levain dans la pâte et favoriser l'épanouissement d'un juste modèle de vie en communauté, libéré des esclavages imposés par les élites riches et des fausses joies. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons multiplier les talents de ce merveilleux peuple, y compris dans les périphéries urbaines et les régions rurales les plus reculées, où la vie bat son plein et où se prépare leur avenir », a déclaré le Souverain Pontife en s'adressant aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique au palais présidentiel de Luanda, samedi 18 avril.

« Accueillir le Pape chez nous », ajoute la soeur salésienne Laurinda Kinha, « est un moment de grâce. Au vu du peuple angolais qui a traversé diverses épreuves ces derniers temps, la visite du Saint-Père a apporté une consolation profonde et authentique. Et, en tant qu'Église, cela marque concrètement l'unicité que nous professons. Le berger rend visite à son troupeau ; cette pensée revêt également un certain privilège, sachant qu'il s'agit des premières visites apostoliques dès le début de son pontificat.

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Le souhait des Angolais est que le message de foi apporté par le Pape enseigne à vivre la véritable réconciliation entre frères.