communiqué de presse

Kinshasa — « Juste deux gouttes. Deux gouttes miraculeuses qui préviennent la paralysie. Vaccinons tous nos enfants », a déclaré la Dre Silvia Lutucuta, Ministre de la Santé de l'Angola, alors que plus de 10 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite en mars 2026 en Angola, en Namibie et en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre d'une initiative régionale coordonnée destinée à freiner la propagation transfrontalière du virus.

Les analyses de séquençage récemment effectuées ont confirmé que des souches de poliovirus génétiquement apparentées circulent en Angola et en Namibie, et potentiellement en RDC, soulignant l'influence des mouvements de population sur la transmission et la nécessité d'une action synchronisée.

Depuis 2025, l'Angola a signalé 39 cas confirmés de poliovirus de type 2. Bien que les campagnes précédentes aient permis de réduire sensiblement la transmission, la détection d'un variant génétiquement apparenté dans la région de Kavango-Est, au nord de la Namibie, a mis en lumière l'interdépendance des flambées épidémiques dans les régions frontalières, ainsi que la nécessité de mener des interventions coordonnées. Les autorités sanitaires des deux pays ont souligné que les mouvements de population, les axes commerciaux et les liens familiaux transfrontaliers contribuent à la transmission du virus tant que des insuffisances en matière d'immunité persistent au sein des populations concernées.

Depuis le début de l'année 2026, deux variants du poliovirus ont été confirmés en République démocratique du Congo, dont une souche « orpheline », c'est-à-dire un virus génétiquement distinct ne présentant aucun lien étroit avec les souches précédemment détectées, ce qui laisse supposer une transmission demeurée inaperçue au fil du temps. Cela rappelle l'impératif de maintenir une vigilance soutenue et d'assurer une réponse rapide et efficace face à l'épidémie.

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Le long de la frontière entre l'Angola et la Namibie, des campagnes coordonnées ont permis d'atteindre les communautés à haut risque. L'Angola a vacciné des enfants dans 13 municipalités, tandis que la Namibie a enregistré, lors des campagnes précédentes, un taux de couverture national supérieur à 90 %. Ces efforts se sont concentrés en particulier sur les populations difficiles d'accès et les groupes mobiles, en recourant à des stratégies de porte-à-porte.

En arrière-plan, les laboratoires ont joué un rôle essentiel en assurant la détection, le séquençage et la mise en relation des souches virales au-delà des frontières, permettant ainsi une réponse plus rapide et plus précise aux épidémies.

Ces efforts bénéficient du soutien des gouvernements nationaux, de donateurs clés tels que le Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et les secours et des partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, qui collaborent afin de renforcer la surveillance, la vaccination et la participation communautaire.

« Voilà l'expression concrète de la solidarité régionale. En unissant nos efforts au-delà des frontières -- et en nous appuyant sur des données solides issues de la surveillance et des analyses de laboratoire -- nous pouvons reprendre le dessus sur le virus et protéger chaque enfant », a déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. La poliomyélite reste une maladie très contagieuse pouvant entraîner une paralysie permanente, mais elle peut être évitée. Les autorités sanitaires des trois pays intensifient leurs efforts afin de garantir une mobilisation durable des populations, condition indispensable pour atteindre et maintenir une couverture vaccinale élevée, essentielle pour prévenir de futures épidémies.