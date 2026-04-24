Afrique de l'Ouest: Le Niger encaisse 29,582 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

24 Avril 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Niger a encaissé le jeudi 23 avril 2026, la somme de 29,582 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue d'une émission simultanée d'obligations assimilables du trésor de 3 ans et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 35 milliards FCFA. Après adjudications, les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 29,582 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 84,52%.

L'intégralité des soumissions des investisseurs a été retenue par l'émetteur, appliquant l'adage selon lequel quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,32% pour les obligations de 3 ans et 9,70% pour celles de 5 ans.

Le Trésor Public Nigérien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 10 avril 2029 pour celles de 3 ans et au 10 avril 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts sont payables annuellement sur la base d'un taux fixé à 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,50% pour celles de 5 ans ce dès la fin de la première année.

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