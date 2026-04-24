Afrique de l'Ouest: Le Niger encaisse 29,582 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Niger a encaissé le jeudi 23 avril 2026, la somme de 29,582 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue d'une émission simultanée d'obligations assimilables du trésor de 3 ans et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 35 milliards FCFA. Après adjudications, les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 29,582 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 84,52%.

L'intégralité des soumissions des investisseurs a été retenue par l'émetteur, appliquant l'adage selon lequel quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,32% pour les obligations de 3 ans et 9,70% pour celles de 5 ans.

Le Trésor Public Nigérien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 10 avril 2029 pour celles de 3 ans et au 10 avril 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts sont payables annuellement sur la base d'un taux fixé à 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,50% pour celles de 5 ans ce dès la fin de la première année.