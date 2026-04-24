Congo-Kinshasa: Assemblées annuelles 2026 au Congo - 3 000 délégués et participants sont attendus

Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se tiendront en République du Congo du 25 au 29 Mai.

En prélude à ses Assises une conférence de presse en mode hybride a été animée ce 23 avril à Abidjan-Plateau par Mme Chioma A. Onukogu, secrétaire générale par intérim et Kevin Urama, et économiste en chef et vice président par intérim chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances à la BAD.

Selon Mme Chioma A. Onukogu la rencontre de cette année sont les premières assemblées annuelles du président de la BAD, Dr Sidi Ould Tah après son élection à la tête du groupe.

Elle a indiqué qu'environ 3 000 délégués et participants sont attendus au Congo.

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Mais permettront surtout " à l'institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée", a-t-elle fait savoir.

Avant d'insister sur le fait que les assemblées annuelles constituent un forum unique d'échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias.

L'économiste en chef de la BAD, Pr Kevin Urama a insisté sur l'enjeu majeur du financement du développement de l'Afrique.

Il a expliqué que l'Afrique peut mobiliser les moyens nécessaires pour le financement des infrastructures. Pour cela, il faut mettre fin aux fuites de capitaux . Mais aussi en améliorant la gouvernance de nos ressources.

Notons que la 61e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 52e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront au Centre international de conférence de Kintélé, au Congo.

Le thème cette année est : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».