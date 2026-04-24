Cote d'Ivoire: Saison des pluies - Belmonde Dogo en mission d'évaluation des zones à risque de Cocody

Face aux menaces récurrentes liées à la saison des pluies, le gouvernement intensifie ses actions de prévention. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a présidé le 23 avril 2026 une réunion stratégique à l'Hôtel communal de Cocody. Cette réunion s'est tenue en présence du préfet d'Abidjan, Andjou Koua, du maire Jean Marc Yacé et des membres du Comité de lutte contre les effets néfastes des pluies.

Cette réunion fait suite à une visite de terrain effectuée la veille dans plusieurs quartiers exposés aux inondations. Parmi les zones inspectées figurent Boussangadougou, Kissangani, Belle-Ville, Allakro et Gobelet Village, situées dans la commune de Cocody. Les équipes ont dressé un état des lieux détaillé des conditions de vie des populations, tout en identifiant les risques potentiels liés aux fortes précipitations ainsi qu'une estimation du nombre de ménages concernés. L'objectif principal était de fournir au ministère les données nécessaires à une prise de décision rapide et adaptée pour protéger les populations vulnérables.

Dans l'attente des décisions définitives du gouvernement, la ministre Belmonde Dogo a insisté sur la nécessité d'un recensement exhaustif des habitants vivant dans ces zones à risque. Elle a instruit l'ensemble des acteurs à mobiliser leurs équipes dans les plus brefs délais afin de conduire cette opération. Soucieuse de garantir l'efficacité du dispositif, elle a également mis l'accent sur la transparence du processus afin d'éviter tout doublon dans l'identification des bénéficiaires.

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« L'objectif du gouvernement est de sauver des vies et de rendre leur dignité aux plus vulnérables », a-t-elle déclaré à l'issue de la réunion. Les échanges entre les différentes parties prenantes ont permis de dégager deux principales options pour la prise en charge des ménages exposés : Le relogement temporaire des familles sur des sites sécurisés durant la saison pluvieuse ; loctroi d'indemnités de logement, à l'image des mesures mises en oeuvre lors des opérations de déguerpissement à Yopougon et Attécoubé en 2024. Sur la question du relogement, le maire Jean Marc Yacé a indiqué que des sites adaptés pourraient être identifiés pour accueillir les populations concernées.

Dans le cadre de la stratégie globale de prévention, le District autonome d'Abidjan envisage par ailleurs des opérations de déguerpissement d'urgence sur trois sites à très haut risque dans la commune de Cocody. Ces mesures visent à anticiper les conséquences dramatiques des inondations et à réduire les pertes en vies humaines.

Cette démarche proactive va permettre au gouvernement de renforcer la résilience des populations face aux aléas climatiques, tout en assurant une prise en charge humaine et structurée des ménages affectés.