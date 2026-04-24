Cote d'Ivoire: Justice - Assalé Tiémoko libéré de sa garde à vue

Assalé Tiémoko Antoine reste hospitalisé après la décision du parquet.

Le Bureau exécutif national du mouvement politique Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire (Adci) a annoncé, dans une note d'information rendue publique le jeudi 23 avril 2026, la levée de la garde à vue de son président, Assalé Tiémoko Antoine.

Selon le communiqué signé par le secrétaire exécutif Roger Youan, le procureur de la République adjoint, Abou Chérif, s'est rendu dans l'après-midi à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, accompagné du commissaire en charge de l'enquête. En présence du médecin traitant et du chef du service d'hospitalisation, il a été officiellement notifié à M. Assalé que la mesure de garde à vue prise plus tôt dans la journée, à 9 heures, était levée à 17 heures 02 minutes.

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Toujours selon la même source, le président de l'Adci demeure hospitalisé pour quelques jours supplémentaires, conformément au protocole de soins et d'examens établi par l'équipe médicale. Ce suivi vise à stabiliser son état de santé avant un retour à son domicile. Cette évolution intervient dans le cadre de la procédure judiciaire en cours visant le député-maire de Tiassalé. Aucune précision supplémentaire n'a été fournie quant à la suite de la procédure.

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