Cote d'Ivoire: Rhdp - Bacongo salue l'engagement des médias proches du parti

Reconnaissance. Ce mot a amplement marqué, le 23 avril 2026, à la rue Lepic à Cocody, le discours de remerciement tenu par Ibrahima Cissé Bacongo à l'endroit des journaux proches du Rhdp. Secrétaire exécutif des Houphouétistes, il a, lors d'une rencontre empreinte de convivialité, salué l'engagement des médias qui, depuis l'opposition jusqu'à l'avènement de leur formation politique au pouvoir, défendent les idéaux du Président de la République, Alassane Ouattara. « Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire votre engagement à informer au quotidien les populations sur les projets du Rhdp pour les Ivoiriens. Ce que vous avez fait mérite notre reconnaissance », a-t-il déclaré à l'assistance.

Pour lui, après le combat mené pour la cause du Rhdp, il était temps et primordial de faire une pause pour dire merci aux journaux proches du parti, aux plateformes numériques et aux communicants et influenceurs qui se battent sur les réseaux sociaux afin d'expliquer la vision et les grandes réalisations effectuées par le Chef de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. « Leur travail quotidien a contribué à non seulement informer, mais également à renforcer la cohésion entre les militants et sympathisants du parti », a-t-il reconnu.

De nombreux militants étaient présents à cette cérémonie. Le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande, Claude Sahi Soumahoro, a justifié cette mobilisation par la volonté de communier avec leurs "frères et soeurs" qui, à travers leurs différents canaux d'information et de communication, apportent la réplique "aux pourfendeurs" du Rhdp et à son président, Alassane Ouattara. Cissé Bacongo, après un hommage appuyé aux militants pour leur détermination, a réaffirmé sa gratitude, une fois de plus, à ces professionnels des médias qui oeuvrent souvent dans l'ombre pour la vitalité du parti.