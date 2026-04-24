Cote d'Ivoire: Capital humain - Les experts recentrent l'employabilité sur les compétences

La conférence panel Rh, initiée par le cabinet Job & Career Consulting Côte d'Ivoire, s'est tenue le jeudi 23 avril 2026 à Abidjan-Plateau. L'activité a réuni acteurs des ressources humaines et chefs d'entreprise autour du thème : "Faire de l'employabilité un levier de performance pour les entreprises ivoiriennes".

D'entrée, la distinction est posée. « Le capital humain, c'est l'ensemble des compétences, savoir-faire et savoir-être détenus par les employés », explique Moussa Dembélé, expert consultant en management du capital humain et directeur général de CGR Consulting et Afrik RH Solutions, opposant approche stratégique et simple gestion des effectifs. « Il faut maîtriser les codes de l'entreprise. Cea moment vient répondre au défi d'une jeunesse majoritaire en alignant formation, compétences et besoins du marché », renchérit Bourahima Sissoko, directeur général de Job & Career Consulting Côte d'Ivoire, par ailleurs modérateur du panel.

Avec « 75 % de la population ivoirienne âgée de moins de 35 ans. C'est un énorme défi à l'emploi », Moussa Dembélé appelle à « une réelle adéquation entre formation initiale et emploi » et insiste : « Ce n'est pas le nombre d'années d'expérience qui intéresse, mais la pertinence des acquis qui fait la différence ».

Trois leviers sont dégagés par Kouamé Krah, gestionnaire des ressources humaines. Il s'agit des recrutements ciblés, développement continu des compétences et environnement de travail favorable. « L'intégration fait partie du recrutement », précise-t-il, évoquant l'importance de l'onboarding.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Founseini Soro, président de Suzang Group, a quant à lui tranché : « Le diplôme n'est qu'une présomption de compétence... ce qui nous intéresse, c'est ce que vous pouvez faire ». Il appelle à « s'adapter aux besoins du marché » et à « apprendre la valeur du travail », dans un contexte de forte concurrence.

Au terme des échanges, un consensus s'est dégagé autour d'une priorité : « faire de la compétence un critère central de recrutement et d'évolution, en renforçant les passerelles entre formation, expérience et exigences réelles des entreprises. »