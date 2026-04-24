Cote d'Ivoire: Ascad - Trois bourses de recherche d'un montant de 14 millions décernées

Cette année, l'Ascad (Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines) a décidé d'appuyer financièrement trois projets de recherche dans le cadre de la 12e édition de sa bourse de recherche annuelle, comptant pour l'année 2025. Ces trois projets, retenus sur une vingtaine de candidatures, ont été dévoilés, le 23 avril, à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) sise au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), au cours d'une cérémonie officielle parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara.

Ces projets lauréats, a précisé Prof. Denise Houphouët-Boigny, secrétaire du bureau de la Commission d'attribution des bourses (Cab), sont tous du domaine des sciences exactes : « Conception d'un prototype mobile utilisant des ressources naturelles (biomasse et énergie solaire) pour la décontamination des eaux résiduaires industrielles polluées par le cuivre en Côte d'Ivoire » porté par Dr Yéhé Désirée Mariette, maître-assistant à l'Ufhb ; « Les tourteaux de karité, des sous-produits à potentiel anti-diabétique type négligés : identifications moléculaires des principes actifs à valeur anti hyperglycémiante et formulation d'aliments pour la prévention » du Dr Djoman Ahouman Elisé, chercheur à l'Ufhb et « Conception et implémentation d'un système intelligent basé sur les objets connectés pour la détection, la reconnaissance, la répulsion autonome des rongeurs et granivores et la protection des cultures en vue d'améliorer la production céréalière (riz, maïs) en Côte d'Ivoire » porté par Dr Anoh Nogbou Georges, maître de conférences à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.

L'enveloppe totale allouée à ces trois projets, a indiqué Marie-Chantal Kouassi-Goffri, s'élève à 14 millions de Fcfa. Les bénéficiaires sont des chercheurs titulaires d'un doctorat dont l'âge est inférieur ou égal à 45 ans désireux de renforcer leurs compétences et de contribuer à la résolution des problèmes de développement de la Côte d'Ivoire.

« Ces bourses de recherche, telles que conçues par l'Ascad, visent à identifier, encourager et soutenir la promotion des ressources humaines dans le but de renforcer le tissu économique, social et culturel de notre pays. Elles contribuent également à la formation d'étudiants en master et doctorat », a-t-elle rappelé.

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Félicitant les lauréats et tous les candidats, le ministre Adama Diawara est revenu sur la pertinence de leurs projets qui adressent des problématiques réelles de développement. « La recherche doit apporter des réponses concrètes aux problèmes de développement du pays, or quand on regarde les thématiques primées, ça se passe de commentaire. Félicitations aux lauréats et à l'Ascad pour l'initiative », s'est-il félicité.

Le président de l'Ascad, Prof. AKé G. M. N'Gbo, lui, a fait des précisions sur la bourse : « recevoir une bourse, ce n'est pas seulement une distinction, c'est accepter une promesse. L'attribuer, c'est investir dans une intelligence en devenir. Une bourse n'est pas un prix mais un engagement à poursuivre dans l'excellence et un engagement envers la nation pour répondre à tous ses besoins et être au coeur de ses grandes réalisations ».