Afrique: Coup d'envoi du Championnat d'Afrique masculin des clubs champions de volley-ball avec la participation du FUS

24 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le coup d'envoi de la 47e édition du Championnat d'Afrique masculin des clubs champions de volley-ball a été donné mercredi soir à Kigali, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette manifestation sportive continentale, qui se poursuivra jusqu'au 3 mai prochain, par le Fath Union Sports (FUS), qui aspire à réaliser une performance honorable et à confirmer sa place parmi les meilleurs clubs africains dans cette compétition.

Ce championnat se déroule selon un système de poules lors de la première phase, avant de passer aux éliminatoires, où les 24 clubs s'affrontent pour le titre continental, considéré comme l'un des tournois les plus prestigieux du volleyball africain.

A noter que le vainqueur de ce championnat représentera le continent africain lors du prochain mondial des clubs de volley-ball.

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