Sénégal: Bassirou Diomaye Faye lance les travaux de la zone aménagée pour l'investissement de Médina Yoro Foulah

Médina Yoro Foulah (Kolda) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé vendredi au lancement officiel des travaux de la Zone aménagée pour l'investissement (ZAI) de Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda (sud), un projet structurant visant à promouvoir la souveraineté productive.

La ZAI de Médina Yoro Foulah, présentée comme une infrastructure économique de nouvelle génération, s'inscrit dans une optique de territorialiser les investissements en fonction des potentialités locales.

Elle traduit une dynamique de transformation structurelle de l'économie, en favorisant l'émergence d'activités industrielles ancrées dans les ressources de ce territoire.

Conçue sous la coordination de l'APIX, l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements, conformément aux orientations présidentielles d'optimisation des investissements publics, la zone intègre les besoins spécifiques du département tout en réduisant les coûts d'aménagement pour l'État.

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D'une superficie de 30 hectares, le site a déjà fait l'objet d'une sécurisation foncière et est doté d'un plan d'aménagement.

Les études de voirie et réseaux divers (VRD) ainsi que les évaluations environnementales sont en cours, sans compter que des investissements déjà engagés sur 15 hectares, avec l'installation annoncée d'une unité de trituration de la SONACOS, considérée comme un premier signal de l'attractivité industrielle de la zone.

À terme, la ZAI de Médina Yoro Foulah ambitionne de faciliter l'intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur régionales et internationales, en soutenant un développement endogène porté par des acteurs nationaux.

Les entreprises qui s'y implanteront bénéficieront d'infrastructures viabilisées (voirie, eau, électricité, fibre optique), ainsi que d'un accompagnement intégré à travers le centre de services de l'APIX, incluant les démarches administratives, le suivi des projets et l'accès aux incitations prévues par le Code des investissements.

Ce projet est perçu par les autorités comme un levier majeur de dynamisation économique pour le département de Médina Yoro Foulah et, plus largement, pour la région de Kolda.