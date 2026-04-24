Sénégal: Liss Ndiango-Diop 2, un duel des espoirs de l'arène

Dakar — Le duel des espoirs devant opposer Liss Ndiango (Diamaguène) à Diop 2 (Yeumbeul), deux lutteurs populaires de la banlieue dakaroise, se présente comme l'attraction du gala de lutte prévue dimanche à l'Arène nationale.

Décroché par la structure de production Batora Sport, le combat entre Liss Ndiango et Diop 2 s'annonce électrique.

Les deux lutteurs, originaires de quartiers populaires de la banlieue dakaroise, vont s'affronter dans l'optique de se rapprocher du cercle restreint des ténors de l'arène.

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Après à peine six ans de présence dans l'arène, Diop 2 est devenue une des valeurs sûres de la jeune génération de lutteurs sénégalais, avec un bilan de 12 victoires contre une défaite en 13 combats.

Dimanche, face à Liss Ndiango, il va tenter de maintenir sa dynamique victorieuse avec en ligne de mire le cercle des ténors de la lutte. Mais il devra, pour cela, surmonter l'obstacle Liss Ndiango, un lutteur explosif et redoutable au combat.

Le lutteur de Diamaguène, pour sa part, ambitionne de se relancer après sa dernière sortie infructueuse.

Crédité de neuf victoires en 13 combats, Liss Ndiango a besoin de succès pour confirmer son statut de lutteur prometteur.

Voici le programme de ce gala de lutte :

Liss Ndiango-Diop 2

Mame Mor Domou Fass-Sa Thiès Bou Nganguounè

Boucher Kethiup-Ama Dia

Papa Boy Djinné-Narou Sogass

Kantos- Valdo 2

Thiatou Zac Mbao-Lebou Ndoye

Gouy Manko-Domou Pabi

Boy Sebi- Talla Poste 2

Sa Cadior 2- Bentegner

Boy Diobass-Boy jules