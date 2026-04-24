Sénégal: Diourbel - La 39e édition des phases nationales de l'ONCAV au menu d'une réunion préparatoire

Diourbel — Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a présidé vendredi une réunion préparatoire consacrée à l'organisation de la 39e édition des phases nationales de l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), prévues en août prochain.

L'édition 2026 des phases nationales de l'ONCAV se dérouleront simultanément dans quatre régions que sont Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine, a annoncé le président de l'ONCAV, Amadou Kane.

À Diourbel, il est prévu au moins deux poules seniors et deux poules cadettes, soit la participation de trois à quatre ASC seniors et de quatre ASC cadettes, en plus d'autres activités connexes, a-t-il précisé.

Les organisateurs ont passé en revue, lors de cette réunion préparatoire, plusieurs difficultés liées notamment à l'hébergement, à la sécurité et à l'animation.

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Le gouverneur Ibrahima Fall a formulé, à ce sujet, des recommandations en vue de mieux prendre en charge ces contraintes.

Il a notamment insisté sur le volet sanitaire, rappelant l'engagement des autorités à impliquer la direction régionale de la santé dans le dispositif organisationnel.

Le budget de cette édition est évalué à 124 millions de francs CFA, selon Amadou Kane, qui a également souligné que les phases nationales 2026 (8-23 août) vont servir de vitrine pour promouvoir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Il a enfin assuré que les spectateurs auront droit à une bonne animation et à des matchs de football de qualité durant ces compétitions.