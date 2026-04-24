Sénégal: La maternité et d'autres parties de l'hôpital de Richard-Toll réhabilitées

24 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Le conseil département de Dagana a réhabilité la maternité, la pharmacie, la salle des accompagnants et les logements des médecins de l'hôpital de Richard-Toll pour un montant global de près de 40 millions de francs CFA.

"Depuis 2015, nous avons investi d'importants moyens financiers pour renforcer le plateau technique de cet établissement de santé public", a déclaré le président du conseil départemental de Dagana, Khalifa Ababacar Ndao.

Il s'exprimait, jeudi, lors de la cérémonie de réception de ces bâtiments couplée à une activité de dons de médicaments et de matériels administratifs, à l'initiative des autorités locales.

Selon Khalifa Ababacar Ndao, le budget de l'hôpital est passé de 400 millions de francs CFA en 2015 à plus de 1,3 milliard en 2026, traduisant "une dynamique de progression continue".

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M. Ndao a assuré, en outre, de la disponibilité du conseil départemental à accompagner toutes les initiatives visant à consolider les acquis et à améliorer davantage la qualité des soins.

Le directeur de l'hôpital, docteur Cheikh Niass, a souligné, pour sa part, "l'impact concret de ces infrastructures sur le fonctionnement de l'établissement", donnant en exemple l'extension de la pharmacie qui permet désormais de libérer des espaces d'hospitalisation, auparavant utilisés pour le stockage de médicaments.

"La construction de nouveaux bâtiments va faciliter l'installation d'un scanner offert par l'État et la mise en place d'un bloc d'imagerie médicale intégré destiné à améliorer la prise en charge des patients et à réduire les évacuations sanitaires", a déclaré docteur Niass.

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