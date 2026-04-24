Afrique: Nouvelle édition du Festival Printemps Musical des Alizés, du 30 avril au 3 mai à Essaouira

La 22ème édition du Festival Printemps Musical des Alizés, rendez-vous incontournable de la musique classique, se tiendra du 30 avril au 3 mai prochain à Essaouira.

Lors de cette édition placée sous le signe du dialogue et de l'excellence musicale, la musique de chambre investira, quatre jours durant, les lieux emblématiques de la Cité des Alizés à travers une série de douze concerts gratuits, indiquent un communiqué de l'Association Essaouira-Mogador et la Fondation Ténor pour la Culture, organisatrices du festival.

"Au cœur de cette édition, le dialogue s'impose comme une évidence musicale. Né de l'écoute et du partage, il traverse les époques, relie les cultures et nourrit la création. Chaque concert devient ainsi un espace de rencontre, où les oeuvres, les interprètes et les sensibilités entrent en résonance", souligne la même source.

Et d'ajouter que ce fil conducteur se déploie dès le concert d'ouverture, autour d'un trio réunissant le pianiste Lucas Debargue, révélation du Concours Tchaïkovski, aux côtés du violoniste David Castrobalbi et du violoncelliste Alexandre Castrobalbi.

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Le Trio Arnold, poursuit le communiqué, proposera également un programme pensé comme une conversation musicale, où compositeurs et styles se répondent à travers le temps.

"Avec le pianiste aux cinquante doigts, Pascal Amoyel explore une autre forme de dialogue, plus intime : celui de la transmission. Entre musique et récit, il fait revivre la figure de son maître et idole, George Cziffra, dans un échange sensible entre héritage et mémoire", relèvent les organisateurs.

À travers deux grandes soirées symphoniques, l'Orchestre Philharmonique du Maroc donnera sa propre lecture du thème, en mettant en regard les univers de Tchaïkovski et Chostakovitch, dans un dialogue puissant entre compositeurs et contextes historiques.

Comme chaque année, le festival invitera le public à déambuler dans la médina d'Essaouira lors d'une promenade musicale en plein air, offrant une parenthèse conviviale et accessible à tous.

La très attendue "Matinée Jeunes Talents" mettra à l'honneur une nouvelle génération de musiciens, témoignant de la vitalité de la scène musicale.

"Fidèle à sa mission de transmission, le festival reconduit également l'Alizés Conducting Academy. À l'issue d'une résidence à Rabat, de jeunes chefs d'orchestre auront l'opportunité de diriger les deux grandes soirées symphoniques aux côtés de l'Orchestre Philharmonique du Maroc et du chef autrichien Wolfgang Dorner", détaillent les organisateurs.

"Ancré dans la ville depuis plus de deux décennies, le Festival Printemps Musical des Alizés tisse des liens singuliers entre patrimoine, création et exigence artistique. À la croisée de l'héritage et du renouveau, cette 22e édition promet une immersion au coeur de la grande musique, affirmant plus que jamais la place d'Essaouira sur la scène des grands festivals internationaux", conclut le communiqué.