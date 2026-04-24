Congo-Brazzaville: Conseil de l'Ordre national des experts-comptables - Brice Voltaire Etou Obami élu à la tête du nouveau bureau

La 7e session de l'assemblée générale extraordinaire du Conseil de l'Ordre national des experts-comptables du Congo (ONEC-C), convoquée par le commissaire du gouvernement, Henri Loundou, en vue du renouvellement de ses instances dirigeantes, s'est tenue le 17 avril, à Brazzaville. Brice Voltaire Etou Obami a été élu président du Conseil de l'Ordre pour un mandat de trois ans.

Sur les 103 inscrits au tableau cette année, 83 experts-comptables et sociétés d'expertise comptable étaient présents ou représentés, soit un taux de participation de 80,58 %, traduisant une forte mobilisation de la profession autour de l'cette échéance majeure.

À l'issue du scrutin, Brice Voltaire Etou Obami a été élu président du Conseil de l'Ordre pour un mandat de trois ans. La liste qu'il conduisait, composée de onze membres, a recueilli 77 voix sur 83 votants, soit 92,77 % des suffrages exprimés. Il succède ainsi à Michel Patrick Gamassa, dont les six années de présidence ont permis de structurer l'Ordre, de renforcer sa reconnaissance au niveau continental et de l'inscrire dans une dynamique d'alignement sur les standards internationaux.

Une feuille de route ambitieuse

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Dans son allocution, le nouveau président a salué le travail accompli par son prédécesseur avant de définir les grandes orientations de son mandat. Celui-ci s'articule autour de six axes prioritaires, dont l'aboutissement du processus d'adhésion à la Fédération internationale des comptables constitue l'un des objectifs majeurs. Une telle adhésion permettrait à l'ONEC-C de rejoindre les ordres africains déjà membres, notamment ceux du Cameroun, du Gabon et de la République démocratique du Congo.

Au-delà de cet objectif stratégique, le programme met l'accent sur le renforcement de l'unité de la profession ; la consolidation du cadre réglementaire et juridique ; la lutte contre l'exercice illégal de la profession ; la mise en place d'un système de contrôle qualité rigoureux ; le développement de la formation, en partenariat avec des institutions telles que l'INTEC et l'ISG.

Les résultats déjà obtenus vingt-cinq étudiants pour la première promotion et quatre-vingt-douze pour la seconde -- témoignent d'une dynamique encourageante qu'il convient désormais de consolider et d'amplifier.

Le président a rappelé, par ailleurs, que l'expert-comptable est un acteur clé de la transparence financière, de la bonne gouvernance et de l'attractivité économique du pays, soulignant ainsi la portée stratégique de la profession.

Un moment charnière pour la profession

Cette 7ᵉ assemblée générale constitue une étape structurante pour l'Ordre. Présidée par le commissaire du gouvernement, elle s'est tenue dans le respect d'un ordre du jour rigoureux, comprenant notamment l'adoption du procès-verbal de la session de décembre 2025, l'approbation du règlement intérieur actualisé et l'organisation du scrutin dans les règles de gouvernance.

Encore jeune, l'ONEC-C entre aujourd'hui dans une phase de consolidation et d'ouverture internationale. Entre la finalisation de son adhésion à la Fédération internationale des comptables, le développement de ses partenariats académiques et l'élargissement progressif de son tableau, la profession comptable congolaise atteint un niveau de maturité qui appelle désormais des ambitions à la hauteur de ses enjeux.

Brice Voltaire Etou Obami : un parcours d'excellence entre expertise internationale et engagement national

BriLe nouveau président de l'ONEC-C a débuté sa carrière au sein du cabinet Ernst & Young Congo, avant d'être détaché chez Ernst & Young France. Il a ensuite évolué à l'international, notamment chez EY Belgique, où il a exercé en qualité de team leader en charge des audits de projets pour des États, des organisations non gouvernementales et des institutions internationales, principalement en Afrique francophone.

En 2009, animé par une volonté affirmée de contribuer au développement de son pays, il fait le choix de rentrer au Congo, après un séjour à Accra consacré au perfectionnement de la langue anglaise.

Expert-comptable agréé Cémac (EC n°389) et commissaire aux comptes, il fonde le cabinet Cacoges, aujourd'hui Exco Cacoges, et totalise plus de vingt-six ans d'expérience dans les domaines de la banque, de l'audit et du conseil aux institutions financières.

Membre du réseau international Kreston Global, son cabinet intervient notamment dans l'audit des entreprises extractives et pétrolières, le conseil stratégique ainsi que les missions d'assistance à la privatisation. Certifié IFRS et agréé par la Cobag et la Cosumaf, il a conduit plusieurs missions d'envergure régionale, dont la certification des recettes pétrolières du Congo.

Auteur de plusieurs ouvrages de référence en audit, fiscalité et normes Syscohada, il est également enseignant à l'Institut supérieur de gestion où il intervient en audit légal, consolidation, gouvernance et audit des coûts pétroliers.

Son parcours a été distingué par plusieurs reconnaissances, dont :

le Prix du mérite panafricain (2022-2023) dans la catégorie « Meilleures pratiques professionnelles innovantes » ;

sa nomination en qualité d'ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité en février 2026 ;

l'attribution d'un doctorat Honoris causa de l'École de commerce de Lyon.

Engagé également sur le plan spirituel, il occupe des responsabilités au sein de l'Église kimbanguiste.

À travers son parcours, il incarne une vision moderne de l'expertise comptable, alliant rigueur technique, ouverture internationale et engagement au service du développement économique et institutionnel du Congo.

Composition du bureau et des commissions

Le bureau élu se compose comme suit :

1er vice-président : Auguste Yolo

2e vice-président : Serge Alexandre Patrick Denguet Atticky

Secrétaire général : Colbert Okinga Eboungou

Secrétaire général adjoint : René Soussi Tchapi

Trésorier général : Roger Mayabel

Trésorier général adjoint : José Serges Seket

Membres : Paulin Kali Tchiyembi, André Mankenda, Rémy Ikonga, Dominique Kouba

Deux commissions statutaires ont également été mises en place :

la Commission de formation continue, présidée par Didier Serge Lenga ;

la Commission de discipline, présidée par Arsène Didace Ossibi.