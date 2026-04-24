Gabon: Réunion du Bureau/Conférence des présidents - Séance plénière

24 Avril 2026
Gabonews (Libreville)

Ce jeudi 23 avril 2026, sous la présidence de Madame Huguette Yvonne Nyana-Ekoume épouse Awori Onanga, le Sénat a tenu ses réunions statutaires.

Au cœur des travaux de la séance plénière : l'adoption de la Résolution portant Règlement du Sénat.

Comme il est d'usage dans la pratique parlementaire, cette séance plénière a été précédée par la réunion du Bureau, puis par la Conférence des Présidents, tenue en présence du Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang.

Lesdites instances ont, entre autres, suivi la communication de Madame la Présidente du Sénat, et fait le point des projets de lois soumis à la Haute Chambre par le Gouvernement , pour information. Une vingtaine de textes au total recensés et qui feront l'objet de travaux au sein des différentes commissions.

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