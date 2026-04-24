Gabon: Élections Professionnelles 2026 - Le MESRS s'active

À l'instar d'autres Départements, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), Porte-parole du Gouvernement, se mobilise activement pour les élections professionnelles 2026, prévues le mardi 28 avril, de 8h à 18h, avec les encouragements du Ministre de tutelle, le Pr Charles Edgar MOMBO.

De fait, sous la Présidence du Secrétaire Général, Pr Georgette Ngabolo épouse Mapaga, la Commission chargée de l'organisation s'est réunie ce jeudi 23 avril 2026 dans la salle de réunion du cabinet du Secrétaire Général.

La rencontre a débuté par un bref rappel des points abordés lors des précédentes séances, avant de se concentrer sur plusieurs aspects essentiels, à savoir :

- la désignation des équipes de scrutateurs, en collaboration avec les responsables des entités sous tutelle, conformément à l'article 15 de l'arrêté n°00600/MFPRC/CJ/2026 portant abrogation de l'arrêté no 00521/MFPRC/CJ/2026 du 8 avril 2026, Instituant un régime transitoire des élections professionnelles de l'année 2026 dans le secteur public ;

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- le point sur les centres et bureaux de vote : 16 centres et 24 bureaux retenus, couvrant différentes administrations et établissements dans cinq provinces, notamment : l'Estuaire, le Haut-Ogooué, l'Ogooué-Ivindo, l'Ogooué-Lolo et l'Ogooué-Maritime ;

L'organisation de l'affichage des listes de candidats et d'électeurs sur les sites de vote entre autres.

À quelques jours du scrutin, les préparatifs au niveau du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont en cours de finalisation. La liste des onze (11) candidatures syndicales reçues, ainsi que celles des centres et bureaux de vote, ont déjà été transmises à la Commission Nationale des Élections Professionnelles (CNEP). Il reste à envoyer, dans les prochaines heures, la liste des équipes des scrutateurs.

Une visite des centres de vote par la Commission du Ministère est prévue ce vendredi 24 avril 2026 à Libreville.