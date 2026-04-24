Gabon: Journée mondiale du livre et du droit d'auteur - L'ACOFEPE appelle à promouvoir la culture de la lecture chez les jeunes

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, commémorée chaque 23 avril, l'Association Congolaise des Femmes Journalistes de la Presse Écrite (ACOFEPE) réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la lecture, pilier essentiel de l'éducation, de la liberté d'expression et du développement intellectuel.

Dans un contexte où les habitudes de lecture tendent à diminuer face à la montée du numérique et des contenus instantanés, l'ACOFEPE tire la sonnette d'alarme sur la nécessité urgente de réhabiliter le livre comme outil fondamental d'apprentissage, de formation et d'éveil critique.

L'ACOFEPE exhorte les responsables des établissements scolaires, tant publics que privés, à intégrer davantage la lecture dans les programmes éducatifs et à encourager la création de bibliothèques scolaires accessibles et attractives pour les élèves.

Elle invite également les enseignants à développer des méthodes pédagogiques innovantes qui stimulent l'intérêt des apprenants pour le livre.

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Par ailleurs, l'Association appelle les parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle en inculquant à leurs enfants le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Lire régulièrement à la maison, offrir des livres adaptés et valoriser les moments de lecture en famille constituent des actions simples mais déterminantes pour former des citoyens éclairés.

En cette journée dédiée au livre et au droit d'auteur, l'ACOFEPE rappelle également l'importance du respect des œuvres intellectuelles et du travail des auteurs, garants de la diversité culturelle et du savoir universel.

L'ACOFEPE réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir la lecture et à renforcer les capacités des femmes journalistes à travers l'écriture et la production intellectuelle.