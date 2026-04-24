Ethiopie: Dermatologie et vénéréologie - Des priorités majeures pour le système de santé éthiopien, selon la ministre

Addis-Abeba — La ministre éthiopienne de la Santé, Mekdes Daba, a indiqué que la dermatologie et la vénéréologie occupent une place centrale parmi les priorités du système de santé national.

Le 5e Congrès de la Société africaine de dermatologie et de vénéréologie (ASDV) se tient actuellement à Addis-Abeba, les 24 et 25 avril, réunissant des spécialistes venus de plus de 30 pays, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Cette rencontre vise à renforcer la coopération dans le domaine et à favoriser le partage d'expériences professionnelles.

Dans son discours d'ouverture, la ministre a souligné que le secteur de la santé en Éthiopie connaît une transformation profonde, orientée vers le renforcement des soins de santé primaires et l'élargissement de l'accès aux services spécialisés.

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Elle a insisté sur la nécessité de mieux articuler les soins primaires et les soins spécialisés, estimant que cette continuité est essentielle pour améliorer la prise en charge en dermatologie et en vénéréologie.

Mekdes Daba a également noté une augmentation significative du nombre de spécialistes dans ces disciplines ces dernières années, tout en reconnaissant que des défis persistent.

Elle a réaffirmé l'engagement du pays à investir davantage dans ce domaine et à renforcer la coopération internationale, en particulier avec les institutions africaines dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

La ministre a par ailleurs mis en avant les progrès de l'Éthiopie dans le domaine de la santé numérique, soulignant l'intégration croissante de l'intelligence artificielle et des outils digitaux dans le diagnostic médical.

Elle a expliqué que la dermatologie figure désormais au coeur des priorités nationales, en lien étroit avec les maladies infectieuses, historiquement au centre des politiques de santé publique, et a souligné l'évolution vers une approche combinant prévention et traitement.

Selon elle, les innovations numériques, notamment la télémédecine et les systèmes d'aide à la décision, améliorent la collaboration entre agents de santé communautaires, médecins généralistes et spécialistes, en facilitant les mécanismes d'orientation des patients.

De son côté, le président de l'ASDV, Moez Ben Salem, a rappelé que l'association a été créée il y a dix ans pour renforcer la coopération entre dermatologues africains.

Il a indiqué que ce congrès offre une plateforme d'échanges scientifiques réunissant des experts venus d'Afrique et d'autres régions du monde, dont l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie.

Il a ajouté que les travaux portent à la fois sur les thématiques classiques de la dermatologie et sur les avancées récentes du domaine, contribuant ainsi au partage des connaissances et au renforcement de la collaboration internationale.