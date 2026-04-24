Addis-Abeba — L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Antila, a indiqué que le partenariat UE-Éthiopie est en pleine mutation, passant d'une coopération essentiellement axée sur le développement à une dynamique davantage centrée sur l'investissement et l'implication du secteur privé.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA en marge du Forum d'affaires UE-Éthiopie 2026, placé sous le thème « Libérer le potentiel de la passerelle mondiale », la diplomate a souligné l'importance de cette plateforme pour accompagner cette transition.

« Nous entretenons une coopération au développement de longue date, mais nous évoluons désormais vers des partenariats commerciaux et des investissements », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce forum revêt une importance particulière pour la Finlande.

Mme Antila a mis en avant la présence d'acteurs finlandais majeurs tels que Nokia et Vaisala, illustrant l'intérêt économique croissant pour l'Éthiopie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a notamment rappelé que Nokia joue un rôle de partenaire stratégique auprès de Safaricom, soulignant que la numérisation constitue un axe prioritaire, également inscrit dans le cadre du Portail mondial entre l'Europe et l'Afrique.

Elle a également évoqué les projets en cours dans le domaine des technologies climatiques et météorologiques, précisant que Vaisala collabore avec des partenaires finlandais et les institutions météorologiques éthiopiennes pour déployer des systèmes de radars météorologiques avancés.

Selon elle, ces initiatives illustrent la contribution concrète des partenariats technologiques au développement, tout en mettant en évidence le fort potentiel de croissance offert par la numérisation et les technologies émergentes en Éthiopie.

« Dans un pays de cette envergure, la numérisation est essentielle pour connecter les populations et les services », a-t-elle déclaré, ajoutant que les ambitions éthiopiennes dans des domaines comme l'intelligence artificielle ouvrent des perspectives importantes.

L'ambassadrice a également salué les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, les considérant comme une étape clé vers une plus grande ouverture et une meilleure compétitivité, tout en exprimant le souhait de les accompagner afin de renforcer la prévisibilité et la confiance du secteur privé.

Enfin, elle a souligné les avancées de l'Éthiopie dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), estimant que l'intégration économique régionale est essentielle pour la croissance et la création d'emplois, en particulier pour les jeunes.

Elle a conclu en affirmant que les entreprises européennes déjà présentes dans le pays peuvent contribuer à renforcer l'attractivité de l'Éthiopie en tant que destination d'investissement.