Addis-Abeba — Les réformes macroéconomiques engagées par l'Éthiopie pour libéraliser son environnement des affaires encouragent les investisseurs tchèques à étudier les opportunités disponibles dans plusieurs secteurs, a indiqué Radek Rubeš, secrétaire d'État au ministère tchèque des Affaires étrangères.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le secrétaire d'État a indiqué que les entreprises tchèques s'intéressaient de plus en plus aux opportunités commerciales en Éthiopie, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de l'irrigation, de la gestion des déchets et des transports.

Rubeš a souligné que le gouvernement éthiopien « s'efforce réellement de s'ouvrir » aux investissements étrangers afin de créer un climat des affaires favorable, ajoutant que la République tchèque souhaite également « faire partie de la communauté internationale qui s'installe en Éthiopie ».

Il a précisé que les récentes discussions avec les partenaires éthiopiens témoignent d'une amélioration du climat d'investissement et d'un « très grand nombre d'opportunités » à saisir.

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Selon lui, les entreprises tchèques disposent d'atouts particuliers dans des domaines tels que la distribution d'eau, l'assainissement et l'irrigation.

Il a également cité la gestion des déchets comme un secteur prometteur, ainsi qu'un projet de coopération dans les transports impliquant trois entreprises tchèques engagées dans la construction de petits aéroports régionaux, susceptibles de bénéficier aussi bien aux voyageurs locaux qu'aux touristes.

Le secrétaire d'État a par ailleurs mentionné les compétences tchèques dans les domaines de la santé et de l'exploitation minière, rappelant que des entreprises sont déjà actives dans le secteur médical et que des expertises universitaires spécialisées existent dans le domaine minier.

Il a enfin indiqué que les deux pays travaillent à la mise en place d'un accord économique intergouvernemental, incluant la création d'une commission économique mixte destinée à faciliter les échanges et à garantir un cadre stable aux entreprises opérant dans les deux pays.

Rubeš a rappelé que l'année 2023 avait été marquée par une intensification de la coopération bilatérale, avec des visites des Premiers ministres des deux pays et une exposition majeure à Prague consacrée à l'art et à la culture éthiopiens.

Après les élections en République tchèque, le nouveau gouvernement a réaffirmé que l'Afrique restait une priorité de sa politique étrangère, l'Éthiopie figurant parmi ses principaux partenaires dans la région.

Les relations diplomatiques et économiques entre l'Éthiopie et la République tchèque remontent à 1918 et reposent sur une longue tradition de coopération dans divers secteurs, notamment commercial.