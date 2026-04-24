Afrique: Rabat inaugure son Théâtre Royal - Une soirée d'exception au coeur du renouveau culturel marocain

Rabat a vibré, mercredi soir, au rythme d'un événement culturel majeur avec l'ouverture officielle du Théâtre Royal, un édifice emblématique qui incarne l'ambition artistique et le rayonnement international du Royaume du Maroc. À cette occasion, Leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron, ont assisté au spectacle inaugural dans une atmosphère empreinte de solennité et d'élégance.

Avant de prendre place dans la Loge Royale, les personnalités présentes ont été saluées par les membres du Conseil d'administration de la Fondation du Théâtre Royal de Rabat, présidée par la Princesse Lalla Hasnaa. La cérémonie s'est ouverte par la projection d'un film institutionnel retraçant la genèse de ce projet culturel structurant, symbole du dynamisme artistique impulsé sous le leadership du Roi Mohammed VI.

Conçu comme un espace d'expression ouvert et moderne, le Théâtre Royal de Rabat s'inscrit dans une vision stratégique visant à faire de la capitale marocaine une destination culturelle de premier plan.

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Situé dans la vallée du Bouregreg, à proximité de sites emblématiques tels que la Tour Hassan et le Mausolée Mohammed V, cet édifice vient renforcer l'attractivité culturelle de Rabat et consacrer sa vocation de carrefour du dialogue interculturel.

Le spectacle d'ouverture a offert un voyage musical d'une grande richesse, mettant à l'honneur des artistes marocains de renom. Le pianiste Marouan Benabdallah a livré une interprétation remarquable du répertoire classique, tandis que la mezzo-soprano Ahlima Mhamdi a enchanté l'assistance avec de grands airs d'opéra.

La soprano Samira Kadiri a, pour sa part, revisité avec finesse le patrimoine arabo-andalou, alors que le compositeur Driss El Maloumi a proposé une création contemporaine inspirée des sonorités marocaines.

Dans un dialogue harmonieux entre cultures et époques, des œuvres de Tchaïkovski, Bizet et Verdi ont côtoyé des compositions marocaines, illustrant la capacité du Royaume à conjuguer patrimoine et modernité. Point d'orgue de la soirée, la réunion exceptionnelle de l'Orchestre Philharmonique du Maroc et de l'Orchestre Symphonique Royal, sous la direction de la cheffe d'orchestre Dina Bensaïd, a donné lieu à une performance magistrale réunissant 76 musiciens et 40 choristes.

Au-delà de sa dimension artistique, cet événement a rassemblé un large public composé d'acteurs culturels, d'intellectuels, de diplomates et de représentants d'organisations internationales, témoignant de l'intérêt suscité par cette nouvelle infrastructure.

L'ouverture du Théâtre Royal de Rabat s'inscrit dans le cadre du programme « Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture », traduisant une volonté affirmée des autorités marocaines de faire de la culture un levier stratégique de développement.