Gabon: Pêche et aquaculture - Une mission de suivi axée sur les infrastructures et les partenariats dans l'Ogooué-Maritime

Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, entame ce vendredi 24 avril 2026 une mission de travail dans la province de l'Ogooué-Maritime.

Prévue jusqu'au dimanche 26 avril, cette mission comprend des étapes à Port-Gentil et à Omboué. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi des activités du secteur halieutique et de la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'économie bleue.

Le Ministre se rendra tout d'abord à la Direction provinciale des pêches et de l'aquaculture de PortGentil pour une séance de travail avec les équipes, consacrée aux enjeux et priorités du secteur.

Le programme prévoit ensuite une séquence au centre de pêche de Port-Gentil, ainsi que la participation aux opérations de débarquement des navires de pêche de l'armement ASTIPECHE.

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Cette étape permettra d'évaluer les capacités de débarquement et de stockage d'un opérateur privé, ainsi que d'apprécier le potentiel de la Zone Économique Exclusive (ZEE) gabonaise en crustacés de fond.

Elle intervient à l'issue d'une campagne de pêche exploratoire de six mois conduite par cet opérateur marocain. La mission se poursuivra le samedi 25 avril à Omboué, avec l'inspection des installations du projet aquacole de la Fondation Perenco (Terre et Eau), ainsi que des services de la brigade de pêche et du centre de pêche local. Cette étape mettra un accent particulier sur l'évaluation d'une unité aquacole dédiée à l'élevage de poissons et sur les perspectives de structuration de la filière.

Cette mission vise à renforcer le suivi des infrastructures stratégiques, à consolider le dialogue avec les acteurs du secteur et à favoriser l'émergence de partenariats public-privé (PPP) dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture.

Elle s'inscrit dans la continuité de la mission effectuée en mars dernier dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué et de la Ngounié, conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.