Congo-Kinshasa: L'ACGT veut promouvoir l'équité entre son siège et ses directions provinciales

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) entend placer l'équité au centre des actions entre son siège et ses directions provinciales.

Cette orientation ressort des travaux des directeurs provinciaux de l'ACGT, réunis du 22 au 24 avril à Kinshasa dans le cadre d'un atelier d'harmonisation des pratiques administratives et opérationnelles.

Organisée sous le thème : « Harmoniser pour mieux performer », cette rencontre visait à renforcer la cohérence de l'action institutionnelle à travers :

la clarification des rôles et des prérogatives des directeurs provinciaux ;

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l'adaptation des textes réglementaires aux réalités actuelles ;

la promotion d'une plus grande équité entre le siège et les provinces.

Pour la directrice provinciale de l'ACGT/Équateur, Aline Tangamyampi, ces trois jours de travaux ont été bénéfiques tant pour les participants que pour l'institution.

Elle estime que plusieurs thématiques abordées ont permis d'outiller davantage les directions provinciales pour contribuer efficacement à la bonne marche de l'ACGT à l'échelle nationale.

« Beaucoup de nos préoccupations ont trouvé réponse, et pour d'autres, nous avons reçu des signaux positifs. En tant que représentations provinciales, nous repartons avec une note positive. Nous avons obtenu la compréhension de notre hiérarchie pour réfléchir ensemble au renforcement de nos directions en provinces », a-t-elle souligné.

De son côté, le directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, s'est déclaré satisfait de cette harmonisation de la compréhension entre la Direction générale et les provinces, estimant qu'elle garantit une vision partagée, une meilleure coordination et une efficacité accrue des actions sur le terrain.

Les échanges ont également ouvert la voie à la mise en place :

d'outils de suivi de performance,

d'un cadre permanent de concertation,

et d'une vision stratégique commune, intégrant les évolutions futures de l'Agence.