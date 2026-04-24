Congo-Kinshasa: Découverte d'un mortier 182 dans une parcelle à Walikale

Un mortier 182 a été découvert, jeudi 23 avril, dans une parcelle d'habitation, au village Mubi, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu).

Selon la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres (CNC-ALPC), cet engin explosif aurait été abandonné lors de la progression de la rébellion de l'AFC/M23 sur l'axe Walikale-Kisangani.

Le responsable de l'antenne locale de cette structure, Clement Kubuya Ndoole appelle la population à la prudence et demande de ne pas manipuler les objets suspects.

« Nous lançons l'appel à toute la communauté ou quiconque qui pouvait tomber sur un engin explosif de nous contacter aussi longtemps que Walikale constitue une banque de prolifération des armes légères et petits calibres. Nous demandons la population de ne pas ramasser ni toucher mais de faire appel à nous pour qu'en mesure du possible nous puissions trouver une solution palliative avec le concours des ONG spécialisées au déminage », a-t-il souligné.

Parmi les localités les plus minées il y a entre autres, Nous sensibilisons la population comme celle des localités comme de Kibati, Mpeti, Lusamambo, Buleusa.