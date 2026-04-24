Congo-Kinshasa: A Goma, James Swan affirme inscrire sa visite dans le cadre de la mise en oeuvre du cessez-le-feu

En séjour à Goma (Nord-Kivu) depuis ce vendredi 24 avril, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC a affirmé que sa visite s'inscrit dans le cadre des efforts de mise en oeuvre du cessez-le-feu.

James Swan a indiqué que la ville de Goma demeure au coeur du processus de désescalade et de paix dans l'Est du pays.

« Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui aux mécanismes conjoints élargis de vérification », a-t-il déclaré.

Le chef de la MONUSCO a par ailleurs salué les avancées enregistrées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire.

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James Swan a encouragé les parties prenantes à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, dans le but de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit armé.

Durant son séjour à Goma, il prévoit des échanges avec les différents acteurs impliqués afin d'appuyer l'opérationnalisation du Mécanisme conjoint de vérification élargi.

Cette première visite au Nord-Kivu du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC est prévue pour une durée de trois jours.