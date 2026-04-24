Afrique: Comment pérenniser l'héritage culturel et artistique de Papa Wemba ?

24 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Commémoration ce vendredi 24 avril 2026 du 10-ème anniversaire de la disparition de papa Wemba, l'une des icones de la musique congolaise décédé en plein concert à Abidjan.

Pour honorer sa mémoire, l'Union Africaine a institué depuis juin 2016 la journée africaine de la musique. Une journée qui promeut la richesse culturelle du continent et immortalise l'héritage de cet artiste, considéré comme le « roi de la rumba congolaise » et le « papa de la sape ».

Plusieurs initiatives sont menées par l'Etat congolais et les acteurs culturels afin de préserver l'héritage de Shungu wembadio. Par exemple, son ancienne résidence à Kinshasa a été transformée en musée vivant de la Rumba congolaise. Un lieu de mémoire destine à conserver ses archives, costumes de scène et objets personnels.

Pour de nombreux mélomanes, la préservation de son héritage passe par la promotion de la rumba congolaise inscrite désormais au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Comment pérenniser la mémoire d l'artiste et faire de son oeuvre un instrument de soft power culturel ?

Marie Laure Yaone et Sony Kamana, tous collaborateurs de papa Wemba et membres de la commission chargée de la valorisation de la rumba en discutent avec Jody Daniel Nkashama.

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