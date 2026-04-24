Cote d'Ivoire: « Une voix pour chaque enfant » - La deuxième saison du podcast lancée par l'Unicef

L'Unicef, en collaboration avec Fraternité Matin, a procédé au lancement de la deuxième saison du podcast dénommé « Une voix pour chaque enfant », dans le cadre du programme Jeune reporter Côte d'Ivoire. Le tout premier enregistrement a été effectué le vendredi 24 avril 2026, au siège de l'Unicef à Abidjan-Cocody.

Didier Assoumou, rédacteur en chef multimédia à Fratmat.info, a encadré les jeunes reporters lors de la production, dans la droite ligne du partenariat entre l'organe onusien et le groupe de presse ivoirien.

À travers cette nouvelle saison, selon Didier Assoumou, les jeunes reporters comptent aller plus loin et toucher davantage de personnes dans la promotion des droits des enfants. La principale innovation de cette deuxième saison est la radio filmée. Le premier numéro a eu pour invité spécial le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse.

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Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'est félicité de la production de ce podcast réalisé par les jeunes reporters, notamment des enfants. Il a surtout salué la qualité et le respect de l'éthique ayant encadré cette production. Il a également exprimé sa reconnaissance au directeur général de Fraternité Matin, Serge Abdel Nouho, pour la collaboration avec son institution.

Il convient de signaler que les jeunes reporters ayant participé au lancement de la deuxième saison sont venus des communes de Yopougon, de Port-Bouët et de San Pedro. Ils ont notamment mené une interview avec le Représentant résident de l'Unicef, Jean-François Basse, en abordant l'actualité ainsi que la réalité des droits et des devoirs des enfants en Côte d'Ivoire.

Il a évoqué le nouveau Programme national de développement (Pnd) de la Côte d'Ivoire, axé sur la paix et la sécurité. « Le Pnd de Côte d'Ivoire 2026-2030 accorde une place de choix aux enfants. L'Unicef jouera sa partition », a-t-il souligné. Selon lui, la protection, la nutrition, l'éducation et la santé sont des secteurs dont il faut consolider les acquis et améliorer les performances.

L'Unicef a été distinguée pour la mise en œuvre de son projet d'enseignement par itinérance. Son représentant a salué les efforts des partenaires, dont le gouvernement, pour la mise en oeuvre de cette initiative. « Nous sommes heureux d'appuyer l'État pour faire les choses autrement. Nous passerons à l'échelle afin de réduire le nombre d'enfants hors du circuit scolaire », a assuré Jean-François Basse.

La première saison avait été lancée le 9 mai 2025. Selon Didier Assoumou, les bases d'un espace d'expression unique pour les enfants avaient été posées. Cet espace permet aux enfants d'être de véritables acteurs de l'information, a-t-il précisé.