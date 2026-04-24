Afrique de l'Ouest: Système bancaire dans la région - Le grand envol d'Ecobank Cabo Verde sous le leadership d'Aminata Sakho

À Praia, une banque s'est distinguée en s'imposant par l'élégance de son accueil, son écoute permanente de la clientèle et la qualité de ses prestations.

Ecobank Cabo Verde, c'est plus qu'une entreprise bancaire, c'est le partenaire de ses clients.

Aminata Sakho veille au grain. Directrice générale passionnée, elle a pour hobby... son job. Son principal objectif : le résultat. Sa passion, elle la transmet avec succès à ses collaborateurs.

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Depuis l'obtention de sa licence bancaire commerciale et le démarrage de ses opérations dans l'archipel, la banque panafricaine tient le cap.

Fort de près de 20 ans d'expérience, l'établissement, à travers son leadership et son réseau de correspondants, se positionne comme l'une des principales institutions financières du pays.

Pour la directrice générale, ces années ont été marquées par une vision d'intégration des services digitaux, ouverts aux entreprises comme aux particuliers, ainsi que par le renforcement des liens avec la diaspora. « Nous relions la diaspora et le Cabo Verde depuis près de 20 ans », explique-t-elle.

En matière de transferts d'argent, Ecobank Cabo Verde s'impose également comme un leader, grâce au plus vaste réseau de correspondants bancaires du pays. De fait, l'équipe de Mme Aminata Sakho a su tisser des liens solides avec la communauté capverdienne vivant à l'étranger, notamment pour répondre à ses besoins en matière immobilière.

Ces importants flux financiers ont favorisé le développement et le financement du tourisme et des PME, positionnant ainsi Ecobank Cabo Verde comme un véritable moteur de croissance.

Banque d'entreprises, mais aussi établissement performant dans les offres de détail et les solutions digitales alignées sur les besoins du marché, Ecobank Cabo Verde s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie continentale du groupe et de ses ambitions de croissance à long terme.

Depuis 2020, la banque a accéléré son agenda technologique, en s'appuyant sur l'innovation pour adapter ses services aux attentes en constante évolution des clients. Comme le souligne Aminata Sakho, Ecobank investit depuis longtemps dans la technologie afin d'assurer une expérience fluide et adaptée à sa clientèle.

Maillon d'un solide réseau continental, Ecobank Cabo Verde a conquis les coeurs, aussi bien à Praia, Santiago, São Vicente et Sal qu'au sein de la diaspora.