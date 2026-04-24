Tunisie: Divorce et pension alimentaire - Un nouveau projet de loi en cours d'élaboration

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, Asma Jabri, a annoncé ce vendredi 24 avril 2026 qu'un nouveau projet de loi relatif à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire est en cours de préparation.

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée des Représentants du Peuple, la ministre a précisé que ses services travaillent activement sur ce texte législatif. Le projet fait actuellement l'objet de concertations approfondies avec les différents ministères et structures concernés afin d'aboutir à une réforme cohérente et adaptée aux réalités sociales actuelles.

Cette annonce intervient en réponse à une question de la députée Rim Sghaier, qui interpellait le gouvernement sur la nécessité de réviser les lois régissant la pension alimentaire. La parlementaire a notamment souligné que le cadre juridique actuel s'inscrit dans un contexte marqué par une baisse notable du taux de mariage chez les jeunes Tunisiens, suggérant que les charges financières liées au divorce pourraient figurer parmi les freins à l'engagement matrimonial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En engageant ce chantier, le ministère de la Femme entend ainsi moderniser les mécanismes de calcul et de versement de la pension alimentaire, tout en cherchant un équilibre entre la protection des droits des bénéficiaires et les capacités réelles des débiteurs dans un paysage socio-économique en pleine mutation.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.