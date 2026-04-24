Tunisie: Divorce et pension alimentaire - Un nouveau projet de loi en cours d'élaboration

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, Asma Jabri, a annoncé ce vendredi 24 avril 2026 qu'un nouveau projet de loi relatif à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire est en cours de préparation.

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée des Représentants du Peuple, la ministre a précisé que ses services travaillent activement sur ce texte législatif. Le projet fait actuellement l'objet de concertations approfondies avec les différents ministères et structures concernés afin d'aboutir à une réforme cohérente et adaptée aux réalités sociales actuelles.

Cette annonce intervient en réponse à une question de la députée Rim Sghaier, qui interpellait le gouvernement sur la nécessité de réviser les lois régissant la pension alimentaire. La parlementaire a notamment souligné que le cadre juridique actuel s'inscrit dans un contexte marqué par une baisse notable du taux de mariage chez les jeunes Tunisiens, suggérant que les charges financières liées au divorce pourraient figurer parmi les freins à l'engagement matrimonial.

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En engageant ce chantier, le ministère de la Femme entend ainsi moderniser les mécanismes de calcul et de versement de la pension alimentaire, tout en cherchant un équilibre entre la protection des droits des bénéficiaires et les capacités réelles des débiteurs dans un paysage socio-économique en pleine mutation.