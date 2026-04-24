Tunisie: Tourisme - Le pays séduit de plus en plus les investisseurs espagnols

La Tunisie et l'Espagne entendent donner un nouvel élan à leur coopération dans le secteur du tourisme et de l'investissement hôtelier.

Reçu jeudi 23 avril 2026 à Tunis, l'ambassadeur d'Espagne a réaffirmé l'intérêt croissant des opérateurs espagnols pour la destination tunisienne, dans un contexte marqué par une dynamique de relance du secteur.

Lors de cette rencontre avec le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales et leur volonté commune de les hisser à un niveau supérieur, notamment à travers le développement des investissements et des partenariats dans le tourisme et l'artisanat.

Un intérêt croissant pour la destination tunisienne

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L'ambassadeur d'Espagne, Isidro Antonio González Afonso, a mis en avant la diversité de l'offre touristique tunisienne, allant du balnéaire au saharien, en passant par le tourisme de bien-être.

Il a exprimé la disponibilité de son pays à accompagner davantage les projets d'investissement, en particulier dans le secteur hôtelier.

Les discussions ont également porté sur l'évolution des investissements espagnols en Tunisie, marquée par un intérêt grandissant de grandes chaînes hôtelières internationales pour le marché tunisien.

Cette tendance reflète, selon les participants, une confiance renouvelée dans le climat des affaires et les perspectives de croissance du secteur touristique.

Parmi les priorités évoquées figure le renforcement des liaisons aériennes entre la Tunisie et l'Espagne, un levier jugé essentiel pour accroître les flux touristiques, notamment en provenance du marché espagnol.

La rencontre a également permis d'aborder les perspectives de promotion conjointe à l'international.

Les deux parties ont insisté sur l'importance de la participation aux grands rendez-vous du secteur, à l'image du salon FITUR, où la Tunisie est régulièrement représentée. Par ailleurs, l'intérêt de renforcer la présence de l'artisanat tunisien sur le marché espagnol a été mis en avant, notamment à travers une participation envisagée au salon INTERGIFT Madrid.

Au-delà du tourisme, les discussions ont également porté sur les opportunités de réhabilitation et de réouverture d'unités hôtelières en difficulté, considérées comme des créneaux d'investissement prometteurs.

Cette rencontre s'inscrit dans une volonté partagée de consolider un partenariat stratégique entre Tunis et Madrid, en misant sur une coopération plus intégrée, capable de soutenir la relance du tourisme et de dynamiser les échanges économiques entre les deux pays.