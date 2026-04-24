Tunisie: Ressources en eau - Plus de 100 lacs collinaires entretenus au pays

La Tunisie a engagé un vaste programme de maintenance des lacs collinaires, avec des travaux réalisés sur près de 110 ouvrages au cours de la saison 2024-2025, dans le but de renforcer la gestion des ressources en eau et de faire face aux défis climatiques.

Selon les données du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, un programme spécifique prévoit également la maintenance et l'aménagement de 108 lacs collinaires pour un coût global estimé à environ 7 millions de dinars. Ces interventions visent à garantir la durabilité des infrastructures, améliorer leur sécurité et renforcer leur rôle dans la prévention des inondations.

Ces ouvrages jouent un rôle stratégique dans la mobilisation des ressources hydriques, la recharge des nappes phréatiques et le soutien aux activités agricoles. Ils contribuent également à la préservation de la biodiversité et au maintien des équilibres écologiques.

Le programme est mis en oeuvre en coordination entre les services centraux du ministère, notamment la Direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles, et les commissariats régionaux au développement agricole.

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Sur le terrain, plusieurs régions ont déjà bénéficié d'interventions ciblées. À Béja, des travaux ont porté sur le nettoyage de la digue du lac collinaire de la zone El Menchar, dans la délégation de Béja Nord, tandis que la maintenance de trois autres ouvrages est programmée.

Dans le gouvernorat de Bizerte, notamment à Sejnane, les opérations ont permis de renforcer la sécurité des infrastructures hydrauliques. La digue du lac "Essmira" a été consolidée et son déversoir réaménagé pour améliorer l'évacuation des eaux excédentaires. Des travaux similaires ont été réalisés au lac "Oum Jneib".

À Manouba, quatre lacs collinaires ont fait l'objet d'opérations de maintenance, incluant la réhabilitation des équipements hydrauliques et l'entretien des ouvrages. Les interventions ont notamment concerné le lac de Boujdaria, dans la délégation de Borj El Amri, ainsi que celui de Oued El Ksiba à Tebourba.

Dans la région de Kairouan, les travaux de maintenance de 11 lacs collinaires ont été lancés, avec pour objectif d'améliorer la capacité de stockage de l'eau et de soutenir le développement agricole local.

Au-delà des travaux techniques, les autorités ont également renforcé les mesures de prévention en renouvelant et en installant des panneaux de sensibilisation autour des lacs, afin de rappeler l'interdiction de la baignade et les risques liés à la proximité des plans d'eau.

Ce programme s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la résilience du secteur agricole face aux changements climatiques, à travers la maintenance régulière des infrastructures, leur modernisation et l'adoption de solutions innovantes pour une gestion durable des ressources en eau.