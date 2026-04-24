Tunisie: Chebika - 13 personnes blessées dans un accident de la route

La région de Houareb, relevant de la délégation de Chebika (gouvernorat de Kairouan), a été le théâtre d'un tragique accident de la route ce vendredi matin.

L'accident a consisté en une collision entre une camionnette et un véhicule de transport collectif.

L'accident a causé des blessures à 13 personnes, avec des degrés de gravité variables.

Les unités de la Protection Civile ainsi que des ambulances sont intervenues rapidement pour évacuer les victimes vers l'unité chirurgicale des Aghlabides afin qu'elles puissent recevoir les soins nécessaires.