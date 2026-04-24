Tunisie: Foire du livre - Un week-end placé sous le signe de la création et de l'échange

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Foire internationale du livre de Tunis propose, ce samedi, un programme culturel dense mêlant débats intellectuels, rencontres littéraires et animations artistiques, avec la participation d'auteurs et d'intellectuels tunisiens et étrangers.

Au coeur de cette programmation figurent plusieurs conférences abordant des thématiques majeures du paysage littéraire contemporain. Parmi elles, une table ronde intitulée "Les langues du roman : enjeux de la traduction depuis et vers l'arabe" se penchera sur les défis de la traduction littéraire et ses dimensions culturelles à l'heure des mutations globales. Une autre rencontre sera consacrée à "La littérature pour adolescents en Tunisie", avec pour objectif d'examiner les réalités de ce genre et ses perspectives d'évolution.

Le public pourra également assister à des rencontres avec des auteurs de renom, dont le journaliste et écrivain franco-tunisien Ramsis Kaffi, qui présentera son ouvrage "Quatre jours sans ma mère".

De son côté, l'écrivaine russe Anna Matveeva échangera avec des étudiants autour de son expérience et des enjeux de la littérature contemporaine, dans le cadre du programme des ambassades et institutions partenaires.

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Par ailleurs, la manifestation propose une série d'activités variées, allant de conférences sur l'édition en temps de guerre à des ateliers d'écriture et de bande dessinée destinés aux enfants et aux adolescents. Des spectacles artistiques, des performances musicales et des animations dédiées à la jeunesse viennent compléter cette offre.

Invitée d'honneur de cette édition, l'Indonésie sera mise à l'honneur à travers une rencontre consacrée à sa diplomatie en Tunisie, ainsi que des représentations de danses traditionnelles et des prestations musicales.

À travers cette programmation éclectique, la Foire internationale du livre de Tunis confirme sa vocation de plateforme d'échanges culturels, visant à promouvoir le dialogue entre les cultures et à soutenir la création littéraire auprès de tous les publics.

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