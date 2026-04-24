Egypte: Séisme en Méditerranée - Une forte secousse de magnitude 5,7 ressentie jusqu'en Égypte

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La terre a tremblé ce vendredi matin au large des côtes égyptiennes. Le Réseau national de surveillance sismique a enregistré une secousse de magnitude 5,77 sur l'échelle de Richter, localisée au nord de la ville de Marsa Matrouh.

L'Institut National de Recherche Astronomique et Géophysique d'Égypte (NRIAG) a précisé que le séisme s'est produit à 5h18, heure locale. L'épicentre a été identifié à environ 412 kilomètres de la côte méditerranéenne, à une profondeur de 26,85 kilomètres. Bien que la secousse ait été ressentie par certains habitants des zones côtières, les autorités ont rapidement rassuré la population.

Selon le communiqué officiel de l'INRAGE, aucun dégât matériel ni aucune perte humaine n'ont été signalés à la suite de cet événement. Les témoignages recueillis font état d'un ressenti « léger » qui n'a provoqué aucune panique majeure dans les zones urbaines.

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Parallèlement, le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ) a rapporté qu'un séisme d'une magnitude légèrement supérieure, évaluée à 5,95, a frappé l'île de Crète en Grèce plus tôt dans la journée. Cette activité sismique dans le bassin méditerranéen souligne la dynamique géologique active de la région, bien que les systèmes de surveillance égyptiens confirment que la situation reste sous contrôle sur leur territoire.

 

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