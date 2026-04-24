Tunisie: Alerte SONEDE - Coupures d'eau dans quatre gouvernorats à partir d'aujourd'hui

Des perturbations et coupures temporaires de l'approvisionnement en eau potable seront enregistrées, ce vendredi 24 avril à partir de 14 heures, dans plusieurs régions du pays. L'annonce a été faite par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), qui évoque des travaux urgents de réparation.

Selon un communiqué de la société, ces perturbations concernent les gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia. Elles font suite à une panne survenue sur une conduite principale d'adduction d'eau, d'un diamètre de 600 mm, située à Oued Al-Atif, dans le gouvernorat de Kairouan.

Plusieurs zones impactées

Dans le détail, les coupures touchent notamment les zones d'El Houwamed et d'El Ghabat, relevant de la délégation de Kairouan Nord. À Sousse, plusieurs localités des délégations de Sidi El Hani, Kalaa Sghira et Msaken sont également concernées.

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Les perturbations s'étendent aussi à certaines imadas des délégations de Zeramdine, Jemmal, Ouardanine et Bembla, dans le gouvernorat de Monastir, ainsi qu'à la ville de Kerker, dans le gouvernorat de Mahdia.

La SONEDE précise que ces interruptions sont liées à des travaux de réparation urgents visant à rétablir le fonctionnement normal du réseau. La reprise de l'approvisionnement en eau potable devrait intervenir de manière progressive à partir de 22 heures, le samedi 25 avril.

En attendant le retour à la normale, les habitants des zones concernées sont appelés à prendre leurs dispositions face à ces perturbations temporaires, qui s'inscrivent dans le cadre d'une intervention technique jugée nécessaire pour sécuriser l'alimentation en eau.