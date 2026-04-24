Tunisie: Yassine Guenichi en or au Grand Prix de Rabat

La Tunisie s'est distinguée lors du Meeting international de Rabat, étape du Grand Prix de para-athlétisme, grâce notamment aux performances de Yassine Guenichi et Raoua Tlili, tous deux sacrés dans leurs spécialités respectives.

Ce vendredi, Yassine Guenichi a décroché la médaille d'or au lancer du poids (catégories F35/F36) après un jet mesuré à 16,46 mètres, confirmant son statut parmi l'élite mondiale de la discipline.

Lors de la première journée de la compétition, Raoua Tlili, championne du monde et paralympique, avait déjà ouvert le compteur tunisien en s'imposant au lancer du disque (catégorie F41) grâce à une performance de 33,88 mètres.

Dans les autres épreuves, Samar Ben Kaâlab a pris la quatrième place du lancer du poids (F41) avec un jet de 26,66 mètres, tandis que Fathia Amaimia s'est classée cinquième avec 26,54 mètres.

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De son côté, Aymen Lakoum a offert une nouvelle médaille à la délégation tunisienne en remportant l'argent dans la catégorie F41 du lancer du poids, grâce à un lancer de 10,56 mètres.

La Tunisie est représentée dans ce meeting par une délégation de 12 athlètes engagés dans plusieurs disciplines. Outre Raoua Tlili et Yassine Guenichi, figurent notamment Soumaya Boussaïd (1500 m T12/T13), Yosra Ben Jemaa (poids et javelot F34), Raja Jebali (poids F40), Jihen Aziz (poids F46), Youssef El Ouehbi (1500 m T12), Amir Sultan (poids et disque F11) et Mohamed Trabelsi (javelot F34).

Ces résultats confirment la dynamique positive du para-athlétisme tunisien sur la scène internationale et augurent de nouvelles performances lors des prochaines échéances.