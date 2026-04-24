Togo: Lomé accueille officiellement son nouvel Archevêque ce samedi

24 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Nommé par le Pape Léon XIV le 10 avril, Mgr Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo prend canoniquement possession du siège de l'Archidiocèse de Lomé.

Ce samedi, la Cathédrale Sacré-Coeur de Jésus de Lomé sera le théâtre d'un moment important pour l'Église catholique au Togo. Mgr Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo procédera à sa prise de possession canonique du siège de l'Archidiocèse de Lomé, marquant officiellement le début de son ministère en tant qu'Archevêque Métropolitain.

Nommé le 10 avril par le Pape Léon XIV, Mgr Gaglo, 68 ans, n'est pas un inconnu du diocèse. Il en assurait l'intérim depuis près de deux ans en qualité d'administrateur apostolique, après le décès en 2024 de son prédécesseur, Mgr Nicodème Barrigah-Bénissan.

Pour les responsables de l'Église, cette cérémonie constitue « un moment de grâce, de communion et d'espérance pour tout le peuple de Dieu ».

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