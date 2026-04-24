Togo: A livre ouvert

24 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La 6e édition de la Foire internationale du livre de Lomé (FI2L) a ouvert ses portes vendredi.

Cette édition se veut bien plus qu'une vitrine d'ouvrages. Cafés littéraires, panels de discussion, ateliers de création, séances de dédicaces, espaces jeunesse et journées scolaires, dont un concours de lecture performative, font de la FI2L un véritable laboratoire d'idées et une fête culturelle ouverte à tous.

La foire sera également l'occasion d'un débat de fond sur l'industrie du livre au Togo, encore fragile.

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