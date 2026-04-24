Ile Maurice: Un étudiant interpellé avec du «skunk»

Une opération menée par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de l'Est a conduit à l'arrestation d'un jeune étudiant soupçonné de trafic de drogue, dans la matinée du jeudi 23 avril, à Mont-Ida, dans la région de Camp-de-Masque. Agissant sur la base d'informations crédibles et après un travail de surveillance, les policiers se sont rendus vers 9 h 20 à Mont-Ida Branch Road, non loin d'Issa Hall. Vers 9 h 50, ils ont intercepté un véhicule suspect circulant en direction du contournement de St-Julien.

Le conducteur, âgé de 23 ans et étudiant à l'Université de Technologie, aurait tenté de se débarrasser d'un colis en le lançant par-dessus un mur au moment de l'interception. Récupéré par les policiers, le paquet contenait une substance végétale suspectée être du cannabis de type skunk. Interrogé sur place, le suspect a admis être en possession de cette drogue et avoir tenté de s'en débarrasser à la vue des forces de l'ordre.

Une fouille corporelle a permis de saisir une somme de Rs 1 175, qu'il a déclaré provenir de la vente de drogue. Une perquisition à son domicile, effectuée plus tard sous mandat, a permis de découvrir 40 graines suspectées être du cannabis ainsi qu'une somme additionnelle de Rs 28 385, également soupçonnée d'être issue d'activités illicites.

Au total, les autorités ont saisi 12,38 grammes de skunk, estimés à Rs 37 000 sur le marché, 40 graines d'une valeur approximative de Rs 8 000 ainsi qu'un montant total de Rs 29 560 en espèces.

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Selon des informations recueillies, des proches du suspect seraient liés à une figure influente de l'ancien régime. Le suspect a été arrêté et conduit aux locaux de la DCIU à Quartier-Militaire pour les besoins de l'enquête, avant d'être remis aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Brisée-Verdière pour la suite des procédures.