Ile Maurice: Sécheresse - Quand l'eau devient précieuse

Les réservoirs se vident à vue d'oeil et des restrictions pourraient bientôt changer notre quotidien.

Les autorités appellent chacun à faire attention. Éviter de laisser couler l'eau inutilement, prendre des douches plus courtes ou encore réutiliser l'eau, quand c'est possible... ce sont de petits gestes, mais multipliés par des milliers de personnes, cela peut faire une vraie différence.

La sécheresse fait son retour, mais cette fois, elle frappe plus fort. Le lundi 20 avril, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden (photo), s'est rendu au réservoir de Mare-aux-Vacoas, le plus grand du pays. Le niveau d'eau y est bien plus bas que d'habitude. Actuellement, le réservoir est rempli à 50,7 %, contre 85-90 % habituellement à cette période. Ce taux inquiète les autorités. Si rien ne change, le niveau pourrait descendre jusqu'à 22 % d'ici la mi-juin. À ce stade, il deviendra très difficile de pomper l'eau à cause de la boue accumulée dans le fond.

Moins de pluie, plus de problèmes

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Pourquoi une telle situation ? La réponse vient du ciel. Entre novembre et avril, la région de Mare-aux-Vacoas aurait dû recevoir entre 1 200 et 1 300 mm de pluie. Mais seuls 400 à 500 mm ont été enregistrés. Cela représente à peine 35 % des précipitations attendues. Ce manque de pluie a des conséquences directes : les rivières s'assèchent, les nappes phréatiques diminuent et les réservoirs ne se remplissent plus correctement. Le pays fait face à l'une des sécheresses les plus sévères depuis plus de 100 ans.

Restrictions d'eau en préparation

Face à cette urgence, le ministère travaille avec la Central Water Authority (CWA) et la Water Resources Commission pour mettre en place un plan national de restriction d'eau. Ce plan sera bientôt présenté au gouvernement et pourrait entrer en vigueur rapidement. Concrètement, cela pourrait signifier des coupures d'eau dans certaines régions, notamment sur les Plaines-Wilhems et le centre du pays. L'objectif est simple : ralentir la baisse des réserves et garantir un minimum d'eau pour tous. Le ministre Assirvaden insiste: «Il ne peut y avoir de "business as usual"». Autrement dit, on ne peut plus continuer à consommer l'eau comme si de rien n'était.

Un défi pour tous

La sécheresse ne concerne pas seulement les adultes ou les autorités. Elle touche toute la population, y compris les jeunes, comme toi. À la maison, à l'école ou dans les activités sportives, l'eau est utilisée partout. Les autorités appellent chacun à faire attention: il faut éviter de laisser couler l'eau inutilement, prendre des douches plus courtes ou encore réutiliser l'eau, quand c'est possible. Ce sont de petits gestes, mais multipliés par des milliers de personnes, cela peut faire une vraie différence. Les agriculteurs, eux aussi, sont en première ligne. Moins d'eau signifie des cultures plus difficiles à entretenir, ce qui peut avoir un impact sur l'alimentation du pays.

Solutions futures

En parallèle aux mesures d'urgence, des solutions à plus long terme sont envisagées. Parmi elles, un projet de dessalement de l'eau de mer dans le Nord. Cette technique permet de transformer l'eau salée en eau potable. En attendant, environ 15 filtres spéciaux ont déjà été achetés pour permettre de pomper l'eau des rivières, même lorsque leur niveau est bas. Ces initiatives font partie d'un «plan Marshall», qui vise à améliorer la gestion de l'eau sur le long terme. Mais pour l'instant, la priorité reste la gestion de l'urgence.

Avenir à protéger

Cette sécheresse rappelle une chose importante : l'eau n'est pas une ressource infinie. Même dans une île entourée par l'océan, l'eau potable reste fragile. Pour les jeunes générations, le message est clair : il faudra apprendre à vivre différemment, en respectant davantage cette ressource essentielle. Car chaque goutte compte, aujourd'hui plus que jamais.

Le savais-tu?

D'où vient l'eau courante ?

L'eau que tu utilises à la maison ne vient pas uniquement de la pluie. Elle est stockée dans plusieurs réservoirs, dont le plus grand est Mare-aux-Vacoas. Ce réservoir peut contenir environ 25 millions de mètres cubes d'eau, soit assez pour alimenter une grande partie du pays pendant plusieurs mois. Mais l'eau provient aussi des rivières et des nappes souterraines. Quand la pluie se fait rare, tout ce système est perturbé : les réservoirs se vident, le niveau d'eau des rivières baisse et il devient plus difficile de produire de l'eau potable pour tout le monde.

Le «plan Marshall»

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a lancé un «plan Marshall» de l'eau. Le terme désigne tout grand programme de reconstruction ou d'investissement massif face à une crise majeure, du nom de l'Américain George Marshall, qui a pensé le programme d'aide économique à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de cette variante mauricienne : éviter les pénuries dans les années à venir.

L'idée est simple : ne plus dépendre uniquement de la pluie. Le plan prévoit de chercher de l'eau sous terre, de réparer les fuites des tuyaux, de réutiliser certaines eaux usées et même de dessaler l'eau de mer. Des projets de nouveaux réservoirs sont aussi à l'étude. Mais attention : ce plan fonctionne sur le long terme. Pour l'instant, économiser l'eau reste essentiel au quotidien.