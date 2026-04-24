Ile Maurice: Fam An Mars et la JCI de Quatre-Bornes lancent une mobilisation nationale

Une initiative présentée comme une première à Maurice. L'organisation non gouvernementale Fam An Mars (FAM), en collaboration avec la Junior Chamber International (JCI) de Quatre-Bornes, a annoncé une mobilisation nationale autour de l'abandon familial et de la justice sociale, ce vendredi 24 avril. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse réunissant des représentants de la presse, des partenaires et des acteurs de la société civile.

Placée sous le thème «Family Abandonment: A Call for Justice», cette initiative culminera avec un événement prévu le mercredi 13 mai, à 10 heures, à la municipalité de Port-Louis. Selon les organisateurs, cette rencontre marquera une étape importante et l'Attorney General, Me Gavin Glover, rencontrera en personne des femmes victimes d'abandon familial afin d'écouter directement leurs témoignages.

Pour Ruqayah Khayrattee, présidente de FAM, cette démarche répond à une urgence sociale. Elle a évoqué une fragilisation des structures familiales, le non-respect des engagements conjugaux, la méconnaissance des droits par certaines femmes et une répartition jugée inégale des responsabilités parentales. Selon elle, de nombreuses mères se retrouvent seules à assumer la charge des enfants, tandis que certains pères échappent à leurs obligations. «La famille est le coeur de la société. Lorsqu'elle se fragilise, c'est toute la nation qui en subit les conséquences», a-t-elle déclaré.

FAM a ainsi plaidé pour une consultation nationale inclusive, afin d'identifier des solutions durables pour renforcer la cellule familiale et mieux protéger les personnes concernées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Srirupa Kunal Wawge, présidente de la JCI de Quatre-Bornes, a salué une collaboration qui, selon elle, s'inscrit dans la mission de la JCI : former des leaders engagés et favoriser un changement positif. Elle a également souligné le rôle des médias dans la sensibilisation du public.

Le secrétaire de FAM, Dharamraj Deenoo, a rappelé qu'une première table ronde avait déjà été organisée en septembre dernier. L'événement du 13 mai, a-t-il souligné, doit désormais permettre de passer du dialogue à l'action. Une petite pierre, peut-être, mais posée là où la maison sociale commence : la famille.