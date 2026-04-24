Ile Maurice: Transfert de Fabrice Brasse - La FCC a remis le dossier au MJS

Le football mauricien est secoué par une affaire de transaction douteuse entourant le transfert du milieu de terrain Fabrice Brasse, effectué le 9 février 2023. Initialement révélée par l'express, l'affaire prend désormais une tournure institutionnelle avec notamment l'entrée en scène de la Financial Crimes Commission (FCC) et du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Au coeur du litige se trouve le paiement du transfert de l'international mauricien de Pamplemousses SC vers GRSE Wanderers en 2023. Un chèque d'un montant de Rs 65 000 (certaines sources évoquant jusqu'à Rs 75 000) aurait été émis non pas au nom du club vendeur, à savoir Pamplemousses SC, mais sur le compte personnel d'Ozair Janoo, dirigeant de Pamplemousses SC, membre de la Mauritius Football Association (MFA) et 3e vice-président du Comité Olympique Mauricien (COM).

Jean-Eric Panain, dirigeant des Wanderers, avait consigné une precautionary measure le 12 août 2025 contre M. Janoo, contestant la légalité de cette transaction. Il a précisé que cette démarche avait été entamée «au nom de la vérité». Son père, Rex-Joe Panain, également dirigeant des Wanderers, affirme qu'Ozair Janoo aurait exigé que le paiement soit fait à son nom propre, sous peine de bloquer la libération du joueur.

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De son côté, Ozair Janoo rejette toute malversation. Il soutient que ce paiement constituait le remboursement d'une dette personnelle que les dirigeants des Wanderers auraient contractée envers lui.

L'affaire, initialement portée devant la Financial Crimes Commission (FCC) par l'ancien préparateur physique Geraldo Marc, a été référée au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Selon le secrétaire général de la MFA, l'instance de Trianon n'a reçu aucune plainte à ce sujet. «La FCC avait écrit au MJS en demandant des explications par rapport à ce dossier. Le MJS nous a, par la suite, contacté pour avoir des éclaircissements.

Ce qu'il faut savoir c'est que lors d'un transfert, il n'y a pas forcément l'implication d'argent. De plus, la MFA n'a reçu aucune plainte concernant cette affaire», souligne Nazeer Bowud. Ce dernier rappelle qu'il n'y a aucune preuve que cet argent soit issu d'un transfert. «On a affirmé que l'argent a atterri directement sur le compte d'un dirigeant alors qu'il aurait dû être crédité sur le compte de l'association. Toutefois, rien n'indique que cet argent provient effectivement d'un transfert. Il n'y a aucune preuve».

Toutefois, le joueur Fabrice Brasse a lui-même brisé le silence, affirmant n'avoir perçu aucune part de cette somme et alléguant que le dirigeant aurait insisté pour un paiement en espèces. Ces pratiques contreviennent a priori aux règlements du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA, qui stipulent que les transactions financières doivent impérativement s'effectuer entre clubs.

Geraldo Marc, par qui cette histoire a été étalée au grand jour, confie qu'il alertera d'autres instances incessamment. «Je suis prêt à jurer un affidavit pour prouver que mes propos sont vrais. D'autre part, je vais envoyer une plainte officielle à la MFA et au COM afin qu'ils prennent les sanctions qui s'imposent».