Ile Maurice: Vers un cadre de vie plus strict sous vigilance syndicale

Le recours à la main-d'oeuvre étrangère continue de s'intensifier à Maurice, avec des milliers de demandes de permis à l'étude. Selon le ministre du Travail, Reza Uteem, près de 6000 demandes sont en traitement, dont environ 3000 pour le secteur de la construction.

Face à cette dynamique, les autorités entendent non seulement accélérer les procédures, mais aussi renforcer l'encadrement des conditions de vie de ces travailleurs. Une nouvelle législation sur les dortoirs centralisés est ainsi annoncée dans les prochains jours.

L'objectif affiché est double : simplifier les démarches administratives tout en garantissant des standards d'hébergement mieux définis. «Il ne sera plus nécessaire de louer une maison et de la convertir. Il suffira de louer une chambre dans un dortoir déjà réglementé.» Une mesure qui pourrait, selon le ministre, réduire les délais des demandes de permis, souvent ralentis par des dossiers incomplets ou des incohérences entre les postes déclarés et les contrats soumis.

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Si cette initiative est bien accueillie, elle suscite néanmoins des interrogations du mouvement syndical. Pour Fayzal Ally Beegun, président de la Textile Manufacturing and Allied Workers Union, la question des dortoirs n'est pas nouvelle et reste sensible. Il évoque des situations observées sur le terrain, où des logements destinés à quelques personnes accueillent en réalité plusieurs dizaines de travailleurs.

«Dans certains cas, une maison peut abriter jusqu'à 40 ou 50 personnes, avec des lits superposés entassés dans chaque chambre. Des conditions que l'on ne peut pas ignorer.» Le syndicaliste insiste sur un encadrement strict, afin d'éviter que ces structures ne deviennent uniquement des opportunités commerciales au détriment du bien-être des occupants.

Autre point soulevé : la transparence des contrats. Selon Fayzal Ally Beegun, certaines charges - logement et nourriture - ne seraient pas clairement expliquées aux travailleurs avant leur arrivée à Maurice. «Ils se retrouvent parfois à payer Rs 3 000 par mois pour leur hébergement, sans savoir s'il s'agit d'une chambre individuelle ou partagée.» Il plaide pour une meilleure clarté contractuelle et des normes précises en capacité d'accueil. «Une chambre ne devrait pas dépasser six occupants afin de garantir un minimum d'espace et de dignité.»

Le syndicaliste appelle à une vigilance accrue quant aux critères de sélection des opérateurs, tout en suggérant la mise en place d'un comité incluant les représentants des travailleurs pour assurer un suivi transparent et éviter tout abus.

Dans le même esprit, Ashvin Gudday, négociateur de la General Workers Federation, estime que cette réforme - correctement encadrée - serait une avancée. Il rappelle que le recours à la main-d'oeuvre étrangère s'inscrit dans un contexte plus large d'émigration de compétences locales et de difficultés de recrutement dans certains secteurs. «Il est important de comprendre pourquoi certains emplois peinent à attirer des Mauriciens. Les conditions de travail et la rémunération jouent un rôle clé.» De meilleurs standards pour tous les travailleurs demeurent pour lui essentielle.

Ashvin Gudday insiste sur plusieurs aspects pratiques des dortoirs à être clarifiés : leur localisation et répartition sur le territoire ou les conditions de vie quotidiennes. «Est-ce que ces dortoirs seront régionalisés ? Comment seront organisés les repas ? Y aura-t-il des espaces de loisirs ?» Questions qui mériteraient des réponses concrètes avant la réforme, dans «le respect des droits humains», assorti d'un dialogue constant entre autorités et syndicats.

Au-delà des débats, tous s'accordent sur un point : les travailleurs étrangers jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'économie mauricienne. Leur contribution, dans des secteurs clés, appelle à des conditions de vie dignes. Les dortoirs centralisés pourrait ainsi marquer un tournant, si les préoccupations exprimées sont prises en compte. Entre volonté de régulation et attentes sociales, le chantier s'annonce délicat, mais déterminant pour l'avenir du marché du travail à Maurice.