Tunisie: Tunisia Travel Market et passation de pouvoir - Bettaïeb marque la fin d'une ère

Ahmed Bettaïeb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, a annoncé vendredi 24 avril 2026, sur la Radio nationale, qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat à la tête de l'organisation. Il a simultanément présenté le Tunisia Travel Market, événement professionnel à vocation commerciale dont le lancement est imminent, en marge du congrès ordinaire de la fédération prévu le 23 mai 2026.

Ahmed Bettaïeb a tenu à préciser que son retrait procède d'un choix délibéré et non d'une contrainte statutaire. Il estime qu'une organisation pérenne doit reposer sur des fondements institutionnels solides, indépendamment de la continuité d'une personnalité. Il a néanmoins indiqué qu'il resterait disponible pour accompagner le bureau entrant, notamment dans le cadre du salon. Les scrutins régionaux sont d'ores et déjà en cours dans plusieurs gouvernorats (Djerba, Douz, Tozeur, Hammamet et Sousse) et l'élection du nouveau bureau national est fixée au 23 mai 2026.

Présenté comme une plateforme d'échanges commerciaux, le Tunisia Travel Market a pour ambition de mettre en relation les professionnels du secteur et la clientèle tunisienne, au moyen d'offres promotionnelles et de tarifs préférentiels favorisant la réservation anticipée. Cette première édition rassemble quatre-vingts exposants issus de plusieurs segments : agences de voyages, hébergements touristiques classiques et alternatifs, location de véhicules, transport touristique, artisanat et prestataires de services divers. L'événement se déroule en deux temps : une première journée consacrée aux échanges interprofessionnels, suivie d'une journée ouverte au grand public. Des ateliers de sensibilisation, des animations et un tirage au sort offrant des séjours à gagner complètent le programme.

Le président sortant a souligné la faible part des Tunisiens dans la clientèle des hébergements touristiques, estimée à environ cinq pour cent selon certaines données, imputant ce déficit à un manque d'effort commercial de la part des opérateurs du secteur. Le Tunisia Travel Market se veut précisément une réponse concrète à cette lacune.

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Dressant le bilan de son mandat, Ahmed Bettaïeb a rappelé que la fédération a organisé plusieurs manifestations sectorielles sous sa présidence : un salon des équipements, un événement dédié au montgolfière et la mise en place d'un marché intérieur. Quant au Tunisia Travel Market, il a vocation à s'inscrire dans la durée : une prochaine édition est envisagée à Tunis, avant une extension à dimension internationale.